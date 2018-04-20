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Gebzeliler sağlık seminerinde buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi’de düzenlenen sağlık seminerinde Dr.

Gebzeliler sağlık seminerinde buluştu

Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi’de düzenlenen sağlık seminerinde Dr. Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın Gebzeliler’e kanserden korunmanın yollarını anlattı.
Gebze Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Dr. Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın konuşmacı olarak katıldığı sağlık semineri Gebzeliler’in yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. Tayfun Hancılar’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği seminerde Onkolog Dr. Yavuz Dizdar ve katıldığı “Kanser ve Beslenme” konusunda vatandaşlara bilgiler aktardı. Seminerde konuşan Dizdar, “Ucuz gıda o kadar çok hayatımıza girmiş ki insanlar artık çabalamıyor. Bu sistemin ürettiği ürün hayatı ucuzlatıyor fakat şunu unutmamak lazım ki çocuklarımızın yarınlarından çalıyoruz. O yüzden hazır gıdalardan elinizden geldiğince kaçının. Stresten uzak durun neşenizi yeniden kazanın. Stres insanı hasta eder. Fazla kasmayın biraz olurunu bırakın ve sağlığınızı koruyun” dedi.
Daha sonra konuşan Dr. Yavuz Hancılar ise konuşmasında sigaranın kanser yapma olasılığının ne kadar yüksek olduğundan bahsederek, “Özellikle akciğer kanserinin yüzde doksanı sigaradandır. Geri kalan yüzde on ise ya sigara içilen ortamda fazla bulunmuştur ya da eşi sigara içiyordur. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz beslenin sigarayı bırakmadığınız sürece pek bir anlamı yok. Çocuklarımızı elimizden geldiğince mikroplardan bakterilerden korumaya özen gösteririz. Çok fazla hijyenik ortamda aslında sanıldığını aksine çok iyi bir şey değil. Çocuklarınız çok abartalı bir şekilde büyütmeyin” diye konuştu.
Etkinlik, Dr. Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın vatandaşların sorularını cevaplaması ile son buldu.

Gebzeliler sağlık seminerinde buluştu

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