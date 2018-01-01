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Gece atıştırmalıklara ve yemeklere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 01.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

KAYSERİ, (DHA)- UZMAN diyetisyen Esra Kula, telyevizyon karşısında kış aylarında daha uzun zaman geçirildiğini ve gece atıştırmalıkların daha çok tüketildiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. Kula '' Kış aylarında sağlığımıza dikkat edelim. Uzun kış gecelerinde atıştırmalıklar zarar verebilir'' dedi.

Diyetisyen Esra Kula, mevsim olarak gündüzler kısalıp geceler uzadığı için evde geçirilen vaktin artığına dikkat çekti. Kula, bunun sonucunda yeme ve içmelerin arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer kişi gündüz düzenli olarak karbonhidrat protein yağ içeren bir öğünü dengeli olarak almazsa akşam özellikle oturup boş kaldığında vücut daha çok bir şeyleri yeme isteği duyabilir. Kişinin damak tadı tatlıya veya baharatlı yiyeceklere yatkın olabilir. Yine bu tatlıdan veya baharatlıdan tek porsiyondan geç saatlerde tükettiği zaman hem enerji fazlalığı hem de seçilen türün yanlışlığından dolayı çeşitli hastalıklara sahip olabilir. Özellikle geç saatte tek porsiyon tüketmek karaciğer yağlanması başta olmak üzere problemlere neden olabilir. Şeker hastalığı yani şekerin yükselmesi veya insülinin kontrolsüz salınımıyla tabii ki diyabet dediğimiz rahatsızlığa neden olabilir. O yüzden özellikle geç saatlerde sağlıksız şeyler yememeliyiz.”

Diyetisyen Kula, sağlıklı beslenme kurallarını her zaman uymak gerektiğini ama özellikle bazı gecelerde sosyal ortamların etkisiyle yeme içme abartıldığında haddinden fazla porsiyonlar tüketildiğinde ortaya çıkan sorunları da dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gece fazla gıda tüketenlerde, başta sindirim sistemi, özellikle mide bağırsak hastalıkları, bulantı kusma isal şikâyetleri olabilir. Yine tüketilen içeceklerin zararlı içeriklerine bağlı olarak karaciğer ve böbrek hasar görebilir. Bu tip tadsız durumlarla karşılaşmamak için hem porsiyona dikkat etmek lazım hem de yediğimiz şeyin türüne dikkat etmek lazım. Sağlıklı gruptan yeterli porsiyonda yine özel bir akşamın zehir olmaması için dikkati elden bırakmamak lazım."

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