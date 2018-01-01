Gece atıştırmalıklara ve yemeklere dikkat

KAYSERİ, (DHA)- UZMAN diyetisyen Esra Kula, telyevizyon karşısında kış aylarında daha uzun zaman geçirildiğini ve gece atıştırmalıkların daha çok tüketildiğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. Kula '' Kış aylarında sağlığımıza dikkat edelim. Uzun kış gecelerinde atıştırmalıklar zarar verebilir'' dedi.

Diyetisyen Esra Kula, mevsim olarak gündüzler kısalıp geceler uzadığı için evde geçirilen vaktin artığına dikkat çekti. Kula, bunun sonucunda yeme ve içmelerin arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer kişi gündüz düzenli olarak karbonhidrat protein yağ içeren bir öğünü dengeli olarak almazsa akşam özellikle oturup boş kaldığında vücut daha çok bir şeyleri yeme isteği duyabilir. Kişinin damak tadı tatlıya veya baharatlı yiyeceklere yatkın olabilir. Yine bu tatlıdan veya baharatlıdan tek porsiyondan geç saatlerde tükettiği zaman hem enerji fazlalığı hem de seçilen türün yanlışlığından dolayı çeşitli hastalıklara sahip olabilir. Özellikle geç saatte tek porsiyon tüketmek karaciğer yağlanması başta olmak üzere problemlere neden olabilir. Şeker hastalığı yani şekerin yükselmesi veya insülinin kontrolsüz salınımıyla tabii ki diyabet dediğimiz rahatsızlığa neden olabilir. O yüzden özellikle geç saatlerde sağlıksız şeyler yememeliyiz.”