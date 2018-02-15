Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren mesai saatlerinin 16.00-23.00 saatleri şeklinde uygulanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenleneceğini açıklamasının ardından hastaneler uygulamayı hayata geçirdi.

Geçtiğimiz Pazartesi itibariyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye, Ortopedi, KBB ve Pediatri branşlarında gece polikliniği uygulamasına geçildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Doğan, acillerden gelen ve sistemden alınan randevularla günlük ortalama 300 civarında hastanın gece polikliniğinden faydalandığını dile getirdi.

Fatih Doğan, “Pazartesi günü gece polikliniğine geçildi. Dahiliye, Ortopedi, KBB ve Pediatri branşlarında geçildi. Bunların dışında diğer branşlarda da değerlendirme yapılacak. Acil servise gelen, acil olmayan hastanın poliklinikte muayenesini yapıp acili rahatlatmak, ayrıca randevu sisteminden sıra alarak muayene olabilecekler. Şuan günlük acilden 60 hasta geliyor birde randevu sisteminden sıra alıp gelenler var. Şuanda ortalama300 civarında hasta geliyor” dedi.