HABER

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 16:37 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren mesai saatlerinin 16.00-23.00 saatleri şeklinde uygulanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenleneceğini açıklamasının ardından hastaneler uygulamayı hayata geçirdi.Geçtiğimiz Pazartesi itibariyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye, Ortopedi, KBB ve Pediatri branşlarında gece polikliniği uygulamasına geçildi.Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Doç.

Gece Polikliniği uygulaması başlatıldı

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren mesai saatlerinin 16.00-23.00 saatleri şeklinde uygulanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı uzman doktorların mesai saatini 16.00-23.00 şeklinde düzenleneceğini açıklamasının ardından hastaneler uygulamayı hayata geçirdi.
Geçtiğimiz Pazartesi itibariyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye, Ortopedi, KBB ve Pediatri branşlarında gece polikliniği uygulamasına geçildi.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Doğan, acillerden gelen ve sistemden alınan randevularla günlük ortalama 300 civarında hastanın gece polikliniğinden faydalandığını dile getirdi.
Fatih Doğan, “Pazartesi günü gece polikliniğine geçildi. Dahiliye, Ortopedi, KBB ve Pediatri branşlarında geçildi. Bunların dışında diğer branşlarda da değerlendirme yapılacak. Acil servise gelen, acil olmayan hastanın poliklinikte muayenesini yapıp acili rahatlatmak, ayrıca randevu sisteminden sıra alarak muayene olabilecekler. Şuan günlük acilden 60 hasta geliyor birde randevu sisteminden sıra alıp gelenler var. Şuanda ortalama300 civarında hasta geliyor” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Hastane yemek artıkları sokak hayvanlarına gidiyor

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Babaeski Devlet Hastanesinden hastalara randevu magneti

Polikistik over sendromuna dikkat

Polikistik over sendromuna dikkat

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Çocukluk Çağı Kanser Günü

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

Kilis Devlet Hastanesi “Yılın Hastanesi” seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.