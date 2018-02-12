Gece uykudan uyandıran öksürüğe dikkat!

Öksürük çocuğun uyku düzenini bozduğunda önlem alınması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz hırıltı ve öksürükle ilgili bilgi verdi. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını artırmak için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını fark edebilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tanımlar.

NASIL FARK EDİLİR?



Hırıltı nefes almak birden fazla bulguyla beraber oluşabilir:

•Çocuktaki nefes sayısının artması

•Çocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanması

•Aynı nedenden dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi

•Daha çok nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.

HIRILTIYA KARŞI EVDE NELER YAPABİLİRSİNİZ?



Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, yakın temastan kaçınılmalı, evde sık sık eller yıkanmalı. Ev ortamı temiz tutulmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklık 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek önerilir.