Geceleri çocuğunuz altını mı ıslatıyor?

5 yaşındaki çocukların yüzde 15’i, 15 yaşındaki çocukların ise yüzde 1’i gece idrar kaçırabilir. Buna pek çok şey sebep olabilir. Bebeklikten itibaren hiç kuru kalma dönemi yoksa buna birincil gece idrar kaçırma, en az 6 ay tuvalet eğitimi sağlanmış sonra herhangi bir yaşta birden bire uykuda işeme başlamışsa ikincil gece idrar kaçırma adı verilir.

Genetik etkenler: Genetik yatkınlık uykuda idrar yapmaya yol açan önemli faktörlerden biridir. Aile öyküsü olmayan çocukların yüzde 15’inde uykuda idrar kaçırma gözlenirken, ebeveynlerden birinde öykü varsa bu oran yüzde 44’e, her ikisinde de öykü varsa bu oran yüzde 77’ e kadar çıkar.

Hormonal etkenler: Uykuda idrar kaçıran çocukların bir kısmının sağlıklı çocuklara göre geceleri idrar miktarlarının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu durumun mesane kapasitesini aşarak uykuda idrar kaçırmaya neden olduğu kabul edilir.

Mesane kapasitesinde azalma: Uykuda idrar kaçıran çocukların bir kısmının geceleri mesane kapasitelerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir.