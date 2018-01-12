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Geçmeyen omuz ağrısına dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 18:32 | Son Güncelleme 10 saat önce

Geçmeyen omuz ağrıları ülkemizin yanı sıra dünyada da pek çok kişinin muzdarip olduğu önemli bir sorun. Günümüzde her 4 çalışandan birinde görülen omuz ağrıları, kişinin günlük hayatını zorlaştırıyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Arel Gereli, omuzlarımızda çok da bilinmeyen bu gizli sorunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Geçmeyen omuz ağrısına dikkat!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, çalışırken omuz bölgesindeki yanlış duruşların uzun dönemde kaslarda yırtığa neden olabildiğini belirterek “Bu iki sorun arasındaki ilişki tüm dünyada daha yeni anlaşılmakta. Bilgisayar başında çalışan insan sayısı arttıkça eskiden esasen 50 yaş üzerinde gördüğümüz omuz bölgesi kas yırtıklarını artık 30-40 yaş aralığında görmeye başladık” diyor.

Özellikle uzun saatler masa başı çalışanlarda veya uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirenlerde sık rastlanan omuz ağrıları, kısa bir süre öncesine dek çoğunlukla ‘fibromiyalji’ ya da ‘miyofasyal ağrı’ gibi teşhislerle tedaviye edilmeye çalışılıyordu. Ancak, yaşam kalitesini oldukça düşüren bu inatçı ağrıların yeni bir nedeni son dönemde dikkat çekmeye başladı. Bu şikayetin temelinde ise duruş bozukluğu yatıyor. Masa başı çalışanlarda omuzlarda sinir sıkışması görülebildiğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli “Uzun süre öne eğik durulduğunda ya da kol ileriye doğru uzatılarak çalışıldığında kürek kemiği öne doğru daha fazla açılanır. Bu durum da kürek kemiğini çevreleyen bazı kasların çok bazılarının ise az çalışmasına neden olur. Sağlıklı bir omuz hareketi için bu kasların uyumlu çalışması esastır. Uyum bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği olumsuz etkilenir ve çevreleyen kaslarda ağrıya neden olur” diyor. Kürek kemiğinin uzun saatler boyu eğik konumda kalmasının, bu kemiğe yakın komşuluk gösteren sinirlerde de devamlı gerilmeye ve omuz arkasında kronik ağrıya neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Arel Gereli “Dahası bu durum omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa yol açabilmektedir” uyarısında bulunuyor.

DÜNYADA YENİ ANLAŞILAN BİR ETKEN!

Omuz çevresi kaslarının uyumsuz çalışması ve eşlik eden sinir sıkışmaları omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa neden olabilirken, bu iki sorun arasındaki ilişkinin dünyada henüz yeni yeni anlaşılmaya başladığını belirten Doç. Dr. Arel Gereli, bilgisayar başında çalışan insan sayısı arttıkça eskiden genellikle 50 yaş üzerinde gördükleri omuz bölgesi kas yırtıklarını artık 30-40 yaş aralığında görmeye başladıklarını söylüyor. Doç. Dr. Arel Gereli “Bu konu ile ilgili hem epidemiyolojik hem de deneysel çalışmalar sürüyor . Biz de Acıbadem Üniversitesi’nde konuyla ilgili bir deneysel çalışma yürütüyoruz . Sonuçlarını yakın dönemde paylaşacağız” diyor.

DİK DURMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN!

Peki bu durum önlenebilir mi? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, önlemler arasında özellikle duruşa dikkat etmenin başı çektiğini belirterek, omuzları geriye alarak dik durmanın önemini pek çok kişinin bilmesine rağmen günlük iş yoğunluğu ve stresi arasında buna özen gösterilmediğini, masa başında omuz ağrılarını artıracak şekilde durulabildiğini söylüyor. Doç. Dr. Arel Gereli “Özellikle uzun süre öne eğik çalışan insanların hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutacak çevre düzenlemelerini yapmaları şart. Dışarıdan yapılan askı sargı gibi uygulamalar dik durmayı sağlamıyor aksine kendi kaslarımızı tembelleştiriyor. Bu nedenle kendi kendimize dik durmaya çalışmalı, dik durmayı tercih etmeliyiz. Başlangıçta zor olsa da, ilerleyen zamanda olması gerekene dönüldüğü için ağrılar azalacaktır. Yanı sıra uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı mümkün oldukça pozisyon değiştirmeliyiz. Çünkü hareketsiz kalmak, hareket etmekten daha zordur” diyor.

GEÇMEYEN AĞRI VARSA…

Geçmeyen ağrı durumunda, sinir çevresine yapılan enjeksiyonlar ile hem ağrı kontrolü hem de teşhisin doğrulanması mümkün. Dirençli vakalarda omuz içinden kapalı yöntemle sıkışan siniri rahatlatabildiklerini belirten Doç. Dr. Arel Gereli, omuz kaslarında yırtık varsa aynı seansta tamiri de gerçekleştirerek tedavi ettiklerini söylüyor. Günümüzde her dört çalışandan birinde görülen omuz ağrısı şikayetlerinin, tedavi edilmediğinde orta ve ileri dönemde omuzda kas yırtığı gibi sorunlara neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Arel Gereli “Uzun saatler öne eğilerek çalışmaktan kaçınmalı ve omuzları geriye alarak dik duracak şekilde çevremizi düzenlemeliyiz. Bu durumun kas yırtığına ilerlememesi için omuzları zorlayan hareketlerden kaçınmalı, özellikle gece devam eden omuz ağrısında mutlaka ileri tetkik yaptırmalıyız” mesajı veriyor.

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Doç. Dr. Arel Gereli omuz ağrıları

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