Geleceğin doktorları, doktorların tansiyonunu ölçtü

Medical Park Ordu Hastanesinde görev yapan genel müdür, başhekim ve çeşitli branşlardaki doktorlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklara bıraktılar.

Medical Park Ordu Hastanesine ziyarete gelen Bahçeşehir Koleji öğrencileri, her bir çocuğa özel hazırlanan doktor önlükleri giyerek hekimleri muayene ettiler. Doktor önlüğü giyerek doktorluğun keyfini çıkaran minikler, aynı zamanda tansiyon ölçtüler.

Hastane yöneticileri ve doktorlar, ziyarete gelen öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ettiler. Etkinlik sonunda hazırlanan hediye paketleri çocuklara verildi. Keyifli geçen etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.