Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili yol haritası belirleniyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, belli kurallar dahilinde, belli eğitimler verilerek ve hekim tarafından yapılıyor. Bu uygulamaları yapma yetkisi hekimlere verilmiştir ve belli merkezlerde yapılmaktadır. Dolayısıyla kuralsız bir uygulama yoktur." dedi. Demircan, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insanoğlunun yeryüzüne geldiğinden bu yana sağlık sorunlarıyla karşılaştığını ve bunların çözümü için çare bulmaya çalıştığını söyledi. Tanı ve tedaviye ilişkin geçen süre içinde büyük birikimlerin elde edildiğini anlatan Demircan, "Bu süreçte deneysel bilim dönemine gelindiğinde geleneksel diye adlandırdığımız daha önceki dönemlerde üretilen bilgilerin kullanımı biraz olsun geri plana itilmeye başlandı. Ancak insanlığın yüz yıllarca, binlerce yıl içinde geliştirmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe bugün bilimsel alanda masaya yatırılıp, bu tecrübeden istifade etmek kadar doğal bir şey olamaz. Bilimin de gerektirdiği budur." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, şunları kaydetti: "Madem ki atalarımız tarih boyunca bu problemleri çözmek için belli uygulamalar yaptılar, bu uygulamaların bugün özellikle bilimin ışığında tekrar masaya yatırılarak değerlendirilmesi ve insanlığın hizmetine sunulması gayet doğaldır. Bugün dünya bu konuda da büyük bir gayretin içerisindedir. Biz de Türkiye olarak hastalıklarla mücadele alanında geleneksel tıptan istifade etme kararlılığı içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili de gerekli düzenlemeleri yaptık." - "Uygulama yetkisi hekimlere verilmiştir" Anadolu coğrafyasının, bu alanda zengin bir mirasa ve birikime sahip olduğunu belirten Demircan, Türkiye olarak bu imkanları hem vatandaşların hem de insanlığın yararı için kanıta dayalı ve güvenilir zemine taşımak istediklerini anlattı. Demircan, "Bu değerli alanı,

istismardan,

sağlığı riske eden merdiven altı uygulamalardan,

geleneksel tıbbı, modern tıbbın alternatifi gibi gören yaklaşımlardan arındırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu yüzden yaptığımız mevzuat düzenlemeleriyle geleneksel tıp uygulamalarını sağlık sistemimize kanıta dayalı şekilde entegre ettik.

Uygulama ve uygulayıcı boyutuyla standartlar oluşturduk." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Demircan, "Yaptığımız düzenleme ile artık halkımıza, geleneksel tıp hizmetleri, denetlenebilir sağlık kurumlarında, sertifikalı uzmanlar tarafından sunulmaktadır.

Türkiye entegrasyon ve standardizasyon açısından bugün itibarıyla örnek bir ilerleme kaydetmiş durumdadır." dedi. Türkiye genelinde, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde 37 geleneksel tıp uygulama merkezi ve 18 eğitim merkezi bulunduğunu bildiren Demircan, "Yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, belli kurallar dahilinde, belli eğitimler verilerek ve hekim tarafından yapılıyor. Bu uygulamaları yapma yetkisi hekimlere verilmiştir ve belli merkezlerde yapılmaktadır. Dolayısıyla kuralsız bir uygulama yoktur." diye konuştu. Demircan, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin, uygulamanın yanı sıra eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri de yürüttüğünü aktararak, "Ülke genelinde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve tıp merkezleri olmak üzere halen 439 ünite, halkımıza geleneksel tıp uygulamaları hizmeti sunuyor. Bugüne kadar bin 600 hekim ve iş hekimine sertifika verilmiş bulunuyor. Diş hekimleri sadece ağız bölgesinde uygulama yapabiliyor." dedi.

Ahmet Demircan, 15 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasının mevzuatla düzenlendiğini belirterek, bunların akupunktur, fitoterapi, hipnoz, homeopati, kupa, larva, hirudoterapi, apiterapi, mezoterapi, kayropraktik, müzikterapi, osteopati, ozon, proloterapi, refleksoloji olduğunu bildirdi. - "Birbirinin rakibi değildir, birbirinin tamamlayıcısıdır" Vatandaşların yoğun biçimde bu uygulamalardan yararlanmak için sağlık kurumlarına geldiğini dile getiren Demircan, "Asırlar öncesinden bugüne miras kalan medeniyet birikimlerimiz, günümüz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

İnşallah Türkiye, kadim medeniyet coğrafyamızın geleneksel tıp uygulamalarını insanlığın hizmetine taşıyacak bir köprü ülke olacaktır." diye konuştu. Bakan Demircan, Anadolu'nun insanlık tarihi kadar eski olduğunun altını çizerek, bu coğrafyada adeta insanlığın hafıza kaydının oluştuğunu ve burada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının önem taşıdığını söyledi. "Modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları birbirinin rakibi değildir, birbirinin yerine ikame edilecek değildir. Bir sürecin devamıdır, ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır." diyen Demircan, insanlık tarihi içinde geleneksel tıbbın hep yer aldığını vurguladı. Demircan, "Süreç insanlık tarihi kadar eskidir, bugüne kadar gelen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde geleneksel tıp başından beri vardır, modern tıp ise son dönemlerin gelişmeleri sayesinde oluşmuştur. Birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Bilim bunların hepsini birleştirmesi gereken unsurdur, husustur." dedi.

- "Kongre, 30 ülkenin temsilcisine ev sahipliği yapacak" Bu alanın istismar edilmemesi ve merdiven altı yerlerde uygulamaların önüne geçilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Demircan, 19-22 Nisan'da İstanbul'da uluslararası bir fuar ve kongreye ev sahipliği yapılacağını anımsattı. Demircan, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin, mevzuat, eğitim ve bilimsel çalışmalarının küresel ölçekte görünürlüğüne ve markalaşmasına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Demircan, kongre sloganının "Medeniyetlerin Beşiğinde; Anadolu Tıbbı" olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Demircan, kongrede Anadolu tıbbını bütün dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını belirterek, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuar ve Kongresi'nin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğinin de altını çizdi. Kongreye, bu alanda çalışan dünya genelinden bilim insanlarının katıldığı bilgisini veren Demircan, şöyle devam etti: