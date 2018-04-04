Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili yol haritası belirleniyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aile hekimlerinin geleneksel tıp uygulaması yapmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını belirterek, sertifikasını alan her hekimin Bakanlık denetiminde bu hizmeti verebileceğini bildirdi. Demircan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. "Geleneksel tıp alanında ne tür düzenlemelerin hayata geçirileceği" sorusu üzerine Demircan, kongrenin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol haritasının belirleneceğini söyledi. Demircan, kongreden en önemli beklentilerinin, Anadolu'nun bu alandaki birikimini dünyaya tanıtmak ve paylaşmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin de bu alanda büyük bir tecrübe edineceğini vurguladı. "Aile hekimlerinin geleneksel tıp uygulamalarına nasıl dahil olacağı" sorusu üzerine ise Demircan, "Aile hekimleri geleneksel tıp uygulamasını yapacak bir diye bir düzenleme yok. Geleneksel tıp uygulaması yapmak isteyen hangi hekim grubunda olursa olsun, eğitimini, sertifikasını alırsa bizim denetimimizde bu hizmeti yapabilir. Türkiye'de bu uygulama da hekimler üzerine oturtulmuştur." dedi.

Bakan Demircan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda ise bir görüşme ve çalışma yapmadıklarını vurgulayarak, böyle bir talep gelmesi durumunda bunu görüşebileceklerini söyledi. "Merdiven altı geleneksel tıp uygulamalarına ilişkin ne tür cezai uygulamaların yapıldığının" sorulması üzerine Demircan, bu konuda Bakanlığın çıkardığı bir yönetmelik olduğunu hatırlatarak, buna uymayanlara hapis cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulandığına dikkati çekti. - "Merdiven altı uygulamalara 3 hapis cezası kararı verildi" Demircan, hekim ve sağlık personeli olmayanların yaptıkları uygulamalara verilen cezalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Vatandaşımızın bizden ruhsat ve belge almamış kimseye bu uygulamayı yaptırmaması lazım. Vatandaşın da bu konuda hassas olması lazım. Bu kurallara uymadan yaptıracağınız bu tür uygulamalar sağlığınızı tehlikeye sokar. Bu konuyla ilgili kanunda da 1-3 yıl arasında hapis cezası var. İzinsiz, ruhsatsız, yetkisiz uygulama yapmak suçtur. Bugüne kadar 20 tane ceza vermişiz. Bunları takip ediyoruz. Vatandaşın da bu konuda hassas davranması lazım. Medyamızın da vatandaşımızı bilgilendirme konusunda hassas olması gerekiyor. Toplumda bilinç düzeyini yükseltmemiz lazım. Bu konuya magazinel yaklaşmamak lazım. Cezalar 2014'ten bu yana yapılanları kapsıyor. Bu konuda verilmiş 3 hapis, aynı zamanda mahkemeleri devam edenler de var."