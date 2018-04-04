Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili yol haritası belirleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, DSÖ'nün modern tıbbın güçlü ve olumlu yanlarıyla geleneksel tıbbın olumlu yanlarının bir araya getirilmesi düşüncesinin arayışında olduğunu bildirdi.

Ursu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katıldığı Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında devam eden iş birliklerinden ötürü teşekkür eden Ursu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunun uzun yıllardır DSÖ tarafından tanındığını belirtti. Ursu, "Bu, DSÖ'nün dikkatinin önemli bir bölümünü sarf ettiği bir konudur." dedi.

İnsanların, farklı ülkelerde modern tıbbın sunduğu imkanların yanı sıra bazı yaklaşım arayışlarına girdiğini kaydeden Ursu, "Bazı ülkeler de tıbbın fazla uzmanlaştığı ve bunu tamamlayacak birtakım imkanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu alandaki araştırmalar derinleştirilecek"

Geleneksel tıbbın köklerinin antik zamanlara kadar dayandığını ve ciddi gelişme gösterdiğini dile getiren Ursu, şöyle devam etti: