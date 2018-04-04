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Geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili yol haritası belirleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Ursu: - "DSÖ, modern tıbbın güçlü ve olumlu yanlarıyla geleneksel tıbbın en güçlü ve olumlu yanları birbirine entegre halde nasıl bir araya getirilebilir düşüncesinin arayışında olmuştur" - "2009 senesinde Dünya Sağlık Asamblesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili strateji eylem planı hakkında bir kararı kabul etti. Bu eylem planı 2014-2023 yılları arasını kapsamaktadır"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, DSÖ'nün modern tıbbın güçlü ve olumlu yanlarıyla geleneksel tıbbın olumlu yanlarının bir araya getirilmesi düşüncesinin arayışında olduğunu bildirdi.

Ursu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katıldığı Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında devam eden iş birliklerinden ötürü teşekkür eden Ursu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunun uzun yıllardır DSÖ tarafından tanındığını belirtti. Ursu, "Bu, DSÖ'nün dikkatinin önemli bir bölümünü sarf ettiği bir konudur." dedi.

İnsanların, farklı ülkelerde modern tıbbın sunduğu imkanların yanı sıra bazı yaklaşım arayışlarına girdiğini kaydeden Ursu, "Bazı ülkeler de tıbbın fazla uzmanlaştığı ve bunu tamamlayacak birtakım imkanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu alandaki araştırmalar derinleştirilecek"

Geleneksel tıbbın köklerinin antik zamanlara kadar dayandığını ve ciddi gelişme gösterdiğini dile getiren Ursu, şöyle devam etti:

"Belli manalarda modern tıbbın tamamlayıcı bir nitelik arz ettiğini görüyoruz. Bu geri plan ışığında ve çeşitli araştırmalar sonucunda DSÖ, modern tıbbın güçlü ve olumlu yanlarıyla geleneksel tıbbın en güçlü ve olumlu yanları birbirine entegre halde nasıl bir araya getirilebilir düşüncesinin arayışında olmuştur.

2009'da Dünya Sağlık Asamblesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili strateji eylem planı hakkında bir kararı kabul etti. Bu eylem planı 2014-2023 yılları arasını kapsamaktadır."

Bu strateji kapsamındaki araştırmaların derinleştirileceğini, bilginin daha sağlamlaştırılacağını ifade eden Ursu, geleneksel tıp alanında standartların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ursu, "Ayrıca modern tıp ile geleneksel tıbbın bu bileşenler ışığında entegre edilmesine ilişkin yollar aranması söz konusu olacak." dedi.

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