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Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

TÜM Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB), ülke genelindeki eczacılık fakültelerinden mezun olacak öğrencileri ve sektörün öncü isimlerini Farmavizyon Gençlik Festivali'nde bir araya getirecek.

Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor

İZMİR, (DHA)- TÜM Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB), ülke genelindeki eczacılık fakültelerinden mezun olacak öğrencileri ve sektörün öncü isimlerini Farmavizyon Gençlik Festivali'nde bir araya getirecek.
Çeşme Altınkum Sahili'nde 28 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek, Pharmactive İlaç'ın ana sponsorluğunu üstlendiği Farmavizyon Gençlik Festivali'nin ana teması 'Sürdürülebilir bir dünya mümkün' olarak belirlendi. Festival süresince plastik atıklar belli noktalarda toplanarak, sonrasında sanat eserlerine dönüştürülecek. Gençlerin bağışlayacağı kitaplar ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Farmavizyon Gençlik Festivali'nde, bilinçli tüketim, atık ürünlerin imha yöntemleri ve sürdürülebilirlik ana tema olarak katılımcılara anlatılacak.
Türkiye genelinde bulunan 22 üniversitenin eczacılık fakültelerinden mezun olacak 1000 genç eczacının katılacağı festivalde, 700 çadırın yer alacağı bir çadır kent kurulacak. 4 gün süresince 3 farklı workshop düzenlenecek, 6 farklı eğitim verilecek. Deniz, kum ve güneşin birleştiği festivalde eğitimlerin yanı sıra gün boyu DJ performansı da sergilenecek. Festival kapsamında kurulan dev sahnede her gece farklı sanatçılar konserler verecek. Can Gox, Altay, Necati ve Saykolar'ın konserleri ile gençler, eczacılar günün yorgunluğunu atacak. Ayrıca sosyal aktiviteler ve plastik heykel çalışması da yapılacak.
Pharmactive İlaç ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivale, Çeşme Belediyesi başta olmak üzere ecza sektörünün önde gelen birlikleri; EDAK, BEK, İstanbul ECZA KOOP, GEK, ÇEKOOP, FARMAKOOP, Eskişehir Ecza Kooperatifleri destek veriyor.
PLASTİK ATIKLAR SANATLA HAYAT BULACAK
Festivalin sürdürülebilirlik projesinin konusunu oluşturan 'Plastikten Sanata' teması ile Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü sanatçıları, festival boyunca kullanılan plastiklerden yararlanarak, alanda kurulacak sanat atölyelerinde eserlerini üretecek.
KİTAP BAĞIŞI
Bununla birlikte Farmavizyon Gençlik Festivali'ne katılan 1000 genç eczacı yanlarında iki kitap getirecek ve toplanan kitaplar 'Kitap ruhun ilacıdır' sloganıyla toplanarak yaş gruplarına göre sınıflandırılıp kurumlara bağışlanacak.
28 Haziran günü TEKB Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Mustafa Turunç'un açılış konuşmasıyla başlayacak festivalde çeşitli workshop'larla genç eczacıların gelecekte yararlanabilecekleri eğitimlere imza atacak. Pharmactive İlaç bünyesinde görev yapan profesyoneller; Benim Eczanem, Sen de İçimizdeki Eczacılardan Ol ve İçimizdeki Eczacılar başlıklı workshoplar'da genç eczacılarla bir araya gelecek.
SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ
Pharmactive Yurtiçi Pazarlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, Pharmactive Yurtdışı Pazarlar Genel Müdürü İnci Ayyıldız, SURDER Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Kazım Dinç, Novartis Türkiye Grubu Başkanı Ecz. Altan Demirdere, Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Üstünes, Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, Etkin Eczacılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ayşegül Yıldız ile birlikte CNNTürk TV Sunucusu, Belgesel ve TV Program Yapımcısı Güven İslamoğlu da konuşmacı olarak genç eczacılarla buluşarak eczacılık ve ilaç sektörüne dair gelişmeleri, teorik ve pratik bilgileri aktaracak.
FESTİVAL EĞLENCELERİ
Festivalde konserler, film gösterimi, workshop'lar ile dolu dolu eğlence gençleri bekliyor. Alanlarında uzman kişilerden önemli bilgiler edinecek olan genç eczacılar festivalde eğlenceli zamanlarda geçirme fırsatı bulacak. Can Gox, Altay, Necati ve Saykolar konserleri ile gençler gönüllerince eğlenecek. Ayrıca başrollerinde Ozan Akbaba, Bülent Çolak, Bihter Dinçel, Turgay Tanülkü ve Didem Soydan'ın yer aldığı 'Mutlak Adalet' isimli film gösterimi gerçekleşecek. Aynı zamanda dans workshop'larının da yer alacağı festivalde gün boyu DJ Performansı sergilenecek.
WORKSHOP KONULARI
Eczane Dizayn, Tadilat ve İnşaat konulu mesleki workshop'larda işlenecek konular ise alan dizaynı, tabela, vitrin, yer belirleme, kurumsal kimlik çalışması, vitrin giydirme, reklam alanları, TV reklamları, ürün yerleştirme, laboratuvar alanı ve eczane programı olacak.

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Genç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyorGenç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyorGenç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyorGenç eczacılar gençlik festivalinde buluşuyor

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