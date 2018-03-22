Genç Kızılaycılardan yaşlılara çiçek

Sarıgöl Mesleki Anadolu Lisesi ile Sarıgöl Kızılay Şubesi işbirliğinde düzenlenen Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 40’ı devlet hastanesinde 110’u evlerinde olmak üzere 150 yaşlıyı ziyaret edip, karanfil vererek sohbet etti.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kan Alma Bölümü öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle Sarıgöl Devlet Hastanesinde yatan 40 yaşlı hastayı ziyaret edip karanfil verdi. Yaşlılarla sohbet eden gençler daha sonra Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından belirlenen 110 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti.

Etkinliğin verimli olduğunu belirten Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni İpek Gülal, "Öğrencilerimiz aynı zamanda genç Kızılay üyesidir. Okulumuz Kan Alma Bölümünde okumaktadır. Etkinlik yararlı oldu. Öğrencilerimiz deneyim kazandı" dedi.