Genç Kızılaycılardan yaşlılara çiçek

Sarıgöl Mesleki Anadolu Lisesi ile Sarıgöl Kızılay Şubesi işbirliğinde düzenlenen Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 40’ı devlet hastanesinde 110’u evlerinde olmak üzere 150 yaşlıyı ziyaret edip, karanfil vererek sohbet etti.
Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kan Alma Bölümü öğrencileri Yaşlılar Haftası nedeniyle Sarıgöl Devlet Hastanesinde yatan 40 yaşlı hastayı ziyaret edip karanfil verdi. Yaşlılarla sohbet eden gençler daha sonra Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından belirlenen 110 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti.
Etkinliğin verimli olduğunu belirten Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni İpek Gülal, "Öğrencilerimiz aynı zamanda genç Kızılay üyesidir. Okulumuz Kan Alma Bölümünde okumaktadır. Etkinlik yararlı oldu. Öğrencilerimiz deneyim kazandı" dedi.
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
İstanbul'da AVM'de yangın!
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum