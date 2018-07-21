Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, "Genç arkadaşlarımız bu işi ne kadar çok kavrar, ne kadar çok üstlenir ve benimserse eminim ki 10 yıl sonra ülkemizde anne ölümleri yok denecek seviyelere mutlaka inecek." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda anne ölümlerinin azaltılmasına yönelik "Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbiditenin Azaltılması Asistan Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, AA'ya yaptığı açıklamada, anne ve bebek ölümleri konusunda asistanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelindiğini söyledi.

Toplantıda anne ve bebek ölümlerinin nedenleri ve önlenmesi konularının ele alındığını belirten Karateke, "Genç arkadaşlarımız bu işi ne kadar çok kavrar, ne kadar çok üstlenir ve benimserse eminim ki 10 yıl sonra ülkemizde anne ölümleri yok denecek seviyelere mutlaka inecek. Onun için hedef grubumuz genç uzmanlarımız ve asistanlarımız. Onlara bu konuları öğretmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.