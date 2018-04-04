Genç yaşta anne olma meme kanserini önlüyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu, kadınlarda yüzde 22 oranla en çok meme kanserinin görüldüğünü belirtip genç yaşta anne olmanın meme kanserini önlediğini açıkladı.

Medicana Sivas Hastanesi 1-7 Nisan kanser haftası kapsamında Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği ve Kanser tanısı konmuş hasta yakınları ile “Ne Demek Olduğunu Bilirim” seminerinde bir araya geldi. Hastane konferans salonunda gerçekleşen seminerde Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Ayhan Koyuncu Meme Kanserleri hakkında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Çağlar Yıldız Rahim Kanserleri hakkında Psikolog Begüm Çayır ise Kanser hastalarının psikolojisi ve yakınlarının yaşadıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Kadınlarda meme kanseri ilk sırada

Koyuncu kadınlarda meme kanserinin ilk sırada yer aldığını belirtip “Mememi ben kontrol ediyorum, hiç şikayetim yok, doktora gitmem gerekmez düşüncesi yanlıştır. Meme kanseri ancak şikayetler başlamadan yakalandığında çok kolaylıkla tedavi edilebilir. Memedeki bir kitle ele gelecek bir hale gelmeden iki yıl önce mamografi ile saptanabiliyor. Dolayısıyla hiç şikayet olmadan kontrollerle hayat kurtarıcı müdahale daha kolay oluyor. Kadınlarda yüzde 22 ile en sık görülen kanser türünün meme kanseridir. Egzersizler, genç yaşta anne olma ve uzun süreli emzirme meme kanseri riskini azaltıyor” dedi.

İki dakikada bir kadın Kanser’den ölüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr.Çağlar Yıldız, Dünya çapında 2 dakikada bir kadının serviks kanserinden öldüğünü ifade edip, “ Ülkemizde kanser taramaları uluslararası standartlarda yürütülmekte; rahim ağzı kanseri uluslararası kanser tarama rehberlerinde de yer alan HPV-DNA testi ile taranmaktadır. Tespit edilen kanser olgularının yüzde 90’dan fazlası 1. evre olup yılda yüzlerce kadının hayatı kurtulmaktadır. Bu yüzden erken tanının farkında olmanın oldukça önemli olduğunu rutin aralıklarla muhakkak hekim kontrollerini yapmak gerekmektedir” dedi.

Kanserin ne demek olduğunu en iyi siz bilirsiniz

Psikolog Begüm Çayır Kanserin ne demek olduğunu en iyi hasta yakınlarının bildiğini, tanının konması anından itibaren tedavi sürecinde en çok yakınlarının etkilendiğini vurgulayıp “ Kanser hastası yakınlarına büyük iş düşüyor her anlamda hastanın yanında olmaları gerekiyor. Kanserle mücadelenin gizli kahramanları siz değerli hasta yakınlarısınız, sevdiklerinizin tedavi süresince yaşadığınız zorlukları görüyor ve biliyoruz. Bu sancılı dönemde hem hastanemiz olarak hem de psikoloğunuz olarak her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.