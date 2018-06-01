HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gençlerde işitme kaybı artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

İşitme kaybı belirtileri görülse de kişiler tarafından fark edilmiyor ya da bu rahatsızlığın üzerinde durulmuyor. Öyle ki, işitme kaybı yaşayan kişilerin rahatsızlığı gündelik hayatlarını fazlaca etkiliyor. Peki işitme kaybı yaşayan kişiler işitme kaybı yaşadığını hangi belirtilerden yola çıkarak anlayacak?

Gençlerde işitme kaybı artıyor

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, özellikle gençlerde artış gösteren işitme kaybının dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Hayatın her döneminde görülebilen işitme kaybı, yetişkinlikte iletişim, çocuklukta ise sosyal gelişim sorunlarına neden oluyor. İşitme kaybı sorununun temelinde çeşitli hastalıklardan ve aşırı gürültülü ortamda çalışmaya kadar birçok nedenin yer aldığına dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Kulaklarımız, tıpkı çevremizdeki sesler gibi daima açık durumdadır. Peki, bu seslerin ne kadarını duyabiliyorsunuz. İşitme kaybınızın olup olmadığını nasıl anlarsınız? Sizlere bir kaç soru sorarak bunu anlamak mümkün. Televizyon izlerken ses düzeyini yükseltmeniz gerekiyor mu? Çevrenizdeki insanları duyuyorsunuz ancak söylediklerini anlamıyor musunuz? Yoğun alanlarda sohbetleri izlemekte zorluk yaşıyor musunuz? İnsanlardan cümlelerini tekrarlamalarını sıklıkla istiyor musunuz? Bu sorularımızdan bir veya birden fazlasına evet yanıtını verdiyseniz bir işitme uzmanıyla görüşmenizi acil olarak tavsiye ediyoruz” dedi.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
'Kilolu ama sağlıklı' tezini çürüten araştırma'Kilolu ama sağlıklı' tezini çürüten araştırma
Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işitme kaybı işitme kaybı belirtileri işitme kaybı tedavisi işitme kaybı nasıl anlaşılır

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

'Kilolu ama sağlıklı' tezini çürüten araştırma

'Kilolu ama sağlıklı' tezini çürüten araştırma

Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?

Sinüzit nedir? Sinüzit neden olur? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit tedavisi nasıl olur?

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 5 altın kural

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 5 altın kural

Akdeniz diyetini bıraktılar, çocukları obez oldu

Akdeniz diyetini bıraktılar, çocukları obez oldu

Ramazanda kimler oruç tutamaz?

Ramazanda kimler oruç tutamaz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.