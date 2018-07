Gençlerde kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir? Kemik erimesi (osteoporoz) tedavisi nasıl olur?

Osteoporoz halk dilinde ‘kemik erimesi’ olarak bilinmektedir. Çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak adlandırılan kemik erimesi yani osteoporoz günümüzde gençler için de yaygınlaşan bir sorun haline geldi. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik “Vücudumuzda doruk kemik kütlesine yaklaşık olarak 30-35 yaşında ulaşırız. Bu yaşlarda erişilen doruk kemik kütlesi değişik nedenlerle eksik kalırsa osteoporoz görülür” diyor. Prof. Dr. Özgür Çetik, gençlerde osteoporozun 11 önemli nedenini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ) HER 4 KADIN VE 8 ERKEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR!



Günümüzde her 4 kadından ve her 8 erkekten birinde görülen osteoporoz; spordan uzak hareketsiz yaşam ve fast-food yeme alışkanlığının artmasına bağlı beslenme bozukluğu gibi nedenlerle son yıllarda daha sık görülür oldu. Başlangıçta oldukça sinsi seyrederken kadınlarda özellikle menopoz sonrası kemik erimesi hızlanıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, “Osteoporozu olan hastalar bazen kemik ağrıları ile hekime başvururken, çoğu zaman hiçbir şikayete yol açmadığından kemiklerde kırıklar meydana gelinceye dek doktora gitmiyor” diyor. Osteoporozu bulunan hastalarda basit düşmelerde bile omurga, kalça ve el bileği kemik kırıkları çok sık görülürken, omurgada kırık oluşur ise kamburlaşma ve boy kısalığı ortaya çıkıyor. Oluşan deformite ve ağrı hayat kalitesini düşürüyor. Omurga kırıklı hastanın akut dönemde ortopedi polikliniklerine şiddetli bel ve sırt ağrısı ile geldiğini belirten Prof. Dr. Özgür Çetik, geç dönemde ise; kronik bel ağrısı, uyku bozukluğu, nefes darlığı, hazımsızlık, anksiyete hatta depresyon gibi şikayetlerle başvurulabildiğini söylüyor.