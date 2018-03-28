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Gençlerde unutkanlığın 10 nedeni

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

Gençlerde unutkanlığın 10 nedeni

Nöroloji Uzmanı Dr. Birsen Aydın, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri ve depresyonun genç yaşlarda sıklıkla görülmeye başlayan unutkanlık sorununa yol açtığını belirterek, bu nedenlerin yanı sıra ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak da unutkanlığın ortaya çıkabildiğini ifade etti.
Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Birsen Aydın, genç yaşlarda görülen bellek fonksiyon bozukluğunun nedenleri hakkında bilgi verdi. Unutkanlığın, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabildiğini belirten Aydın, “Beyinde yaklaşık elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir” dedi.

“Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı sınırlandırılmalı”
Unutkanlıkların kişinin günlük yaşam aktivitelerini, performansını ve sosyal düzenini bozmadığı sürece büyük bir sorun oluşturmadığını anlatan Aydın, “Ancak bunlardan birinde aksama olduğunda, sorunlar başlar ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar. Unutkanlık genellikle ileri yaş sorunu olarak görülse de günümüzde artık genç yaşlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, geçenlerin akıllı telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmesinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“Basit şeyleri unutuyorsanız check-up yaptırın”
Unutkanlığın bazen sinsi bir şekilde başladığını ve erken dönemlerde, hasta ve yakınları tarafından fark edilmeyebileceğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
“Basit şeyleri unutma, ilerleyen zamanlarda kişinin bilişsel fonksiyonlarda bozulma ve günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesine yol açar. Kişinin performansı düşer ve doktora da bu dönemde başvurur. Ancak unutkanlığın erken fark edilmesi, tedavi başarısı için çok önemlidir. Kişinin basit şeyleri unuttuğunu fark etmesi durumunda zaman kaybetmeden bir check up yaptırması yararlı olacaktır. Check up’da bellek performans ölçümü yapılır ve bu da, ileride oluşabilecek bellek bozuklukları için referans olup erken tanıyı sağlayacaktır.”

“Alzheimer genç yaş hastalığı değil”
Genç yaşlarda unutkanlığa yol açan nedenlerin tamamının ileri yaşlarda da unutkanlık nedeni olabileceğine dikkat çeken Aydın, “Ancak, sadece ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa zemin hazırlayan Alzheimer ve frontotemporal demans gibi bazı hastalıklar, genç yaşlarda unutkanlığa yol açmaz” ifadelerinde bulundu.
Aydın, gençlerde unutkanlığa yol açan nedenleri ise şöyle sıraladı:
“Bilgisayar ve akıllı telefonların yoğun kullanımı. Depresyon, kaygı bozukluğu, stres. Gereksiz birçok bilgi. Uyku bozuklukları. B12-D3 vitamin ve folik asit eksiklikleri. Tiroid hormon bozuklukları. Kafa travmaları. Düzensiz yaşam tarzı. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel toksik maddelere maruz kalma. Kitap okuma alışkanlığının olmaması.”

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