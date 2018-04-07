Genel anestezi ile diş tedavisi

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş tedavisiyle ilgili sorunlar yaşayan hastalar genel anestezi uygulanarak tedavi ediliyor.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezince, Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün bakım ve koruması altında bulunan 27 yaşındaki Mental Retardasyon tanılı M.Y.’nin diş eti tedavisi genel anestezi altında yapıldı.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hüseyin Topcuoğlu konuya dair yaptığı açıklamada, “Çeşitli nedenlerden dolayı, poliklinik şartlarında verilen diş tedavi hizmetlerine uyum gösteremeyen hastalarımız için “Genel Anestezi” altında diş tedavi hizmeti sunuyoruz. Son altı ayda toplam 30 hastaya Kırklareli Devlet Hastanesiyle yapmış olduğumuz protokolle genel anestezi altında diş tedavi hizmeti sunduk. Başarılı Diş Hekimimiz Sevil Aslan Kaşıkeman, Hemşiremiz Neziha Yıldırım ve Devlet Hastanesinin uzman ameliyathane ekibiyle birlikte bugün de Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün bakım ve koruması altında bulunan 27 yaşındaki Mental Retardasyon tanılı M.Y.’nin diş eti tedavisini yaptık. Amacımız, kurum politikamız dahilinde diş tedavisi ihtiyacı olan özellikli hastalarımızın en kısa sürede tedavilerini yapıp sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaktır” dedi.