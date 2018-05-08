Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi açılacak

Gümüş, "Amacımız bu hastalıkları tamamen kökünden kazımak. Genetik ve geno bilim gelişiyor. İnsanların bundan sonraki süreçte hangi hastalıklarla karşılaşacağı tahmin edilebiliyor. Bu alanda yoğun çalışmalar yapılıyor. Ankara'da 15 Mayıs'ta Aziz Sancar Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi'ni açacağız. Başta kanser olmak üzere bütün hastalıkların değerlendirilmelerini yapacağımız, kişiye özel tedavilerin gündeme geleceği yeni bir dönemi yaşayacağız." diye konuştu.

Talaseminin nadir hastalıklar grubunda olduğunu ve ömür boyu mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu ifade eden Eyüp Gümüş, son yıllardaki tarama programlarıyla hasta sayısının yıllık 600 kişiden 100'e düştüğünü bildirdi.

Gümüş, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, "8 Mayıs Dünya Talasemi Günü" dolayısıyla, bir otelde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Ankara'da 15 Mayıs'ta Aziz Sancar Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi'ni açacağız. Başta kanser olmak üzere bütün hastalıkların değerlendirilmelerini yapacağımız, kişiye özel tedavilerin gündeme geleceği yeni bir dönemi yaşayacağız." dedi.

- "Türkiye'de 6 bin talasemili hasta var"

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı da dünyada her yıl 350 bin çocuğun talasemi rahatsızlığıyla dünyaya geldiğini belirterek, özellikle Türkiye, Yunanistan ve Asya ülkelerinde hastalığın yaygın bir şekilde görüldüğünü bildirdi.

Hastalıkta en kritik noktanın tarama programlarıyla taşıyıcıların saptanması olduğuna dikkati çeken Kazancı, bu sayede sağlıklı çocuk doğumlarının sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye'de talasemi taşıyıcı sıklığının yüzde 2,1 olduğunu dile getiren Elif Güler Kazancı, 1 milyon 600 bin talasemi taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Kazancı, "Ülkemizde yaklaşık 6 bin talasemi hastası bulunmaktadır. Kontrol programına başlamadan önce yılda 400 bebek hemoglobinopatilli doğarken, şu an bu sayı 100'ün altındadır." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter ise başta talasemi olmak üzere kalıtsal kan hastalıklarının Türkiye'de ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 2003'ten itibaren Hemoglobinapati Kontrol Programı'nı sürdürdüğünü ifade eden İlter, programın amacının talaseminin de içinde yer aldığı bir grup hastalık olan kalıtsal kan hastalıkları ile doğumun önlenmesi ve mevcut hastaların yaşam sürelerinin uzatılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.