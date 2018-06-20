Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Genetik saç kayıplarının kapsamlı bir saç ve deri analizi yapılarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, hem kadın hem de erkek saçına göre özel olarak planlanan ve farklı sorunlar için özel olarak hazırlanan ürünlerin kullanıldığı tedavilerin saç kayıplarını geciktirebileceğine dikkat çekti.

Saçlar Neden Dökülür?



Saç, kendine özgü bir döngüye sahiptir ve tüm canlılar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Fakat genetik yatkınlığın bu süreçte baskın bir rolü vardır. Özellikle erkek tipi saç kaybının %90'ı genetik sebeplerden kaynaklanır. Kadınlarda ise genetik sebeplere ek olarak, hamilelik ve menopoz gibi hormon değişimlerinin baskın hale geldiği dönemler, yine hormonlara bağlı duygu-durum dalgalanmaları, sık yapılan zayıflama diyetleri ve yanlış saç bakım uygulamaları gibi çok daha fazla etken söz konusudur. Saç kayıplarına sebep olan genler, başta anne-babalardan olmak üzere, 1. derece akrabalık ilişkisi olan kişilerden çocuklara aktarılır. Her insanda er ya da geç dökülmek üzere programlanmış olan saçlar, çevresel faktörler ve kişisel alışkanlıklar ne kadar iyiyse o kadar uzun süre canlılığını korur.