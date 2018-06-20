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Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Saç problemlerinin onlarca değişik sebebi olabildiği gibi çözüm yolları da çeşitlidir. Erkekler ve kadınlar için ayrı değerlendirilmesi gereken saç problemlerinin en sık rastlanan sebebinin genetik faktörler olduğu görülür. Hem kadın hem de erkeklerde en çok şikayet konusu olan saç problemi de aşırı saç dökülmesidir.

Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Genetik saç kayıplarının kapsamlı bir saç ve deri analizi yapılarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, hem kadın hem de erkek saçına göre özel olarak planlanan ve farklı sorunlar için özel olarak hazırlanan ürünlerin kullanıldığı tedavilerin saç kayıplarını geciktirebileceğine dikkat çekti.

Saçlar Neden Dökülür?

Saç, kendine özgü bir döngüye sahiptir ve tüm canlılar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Fakat genetik yatkınlığın bu süreçte baskın bir rolü vardır. Özellikle erkek tipi saç kaybının %90'ı genetik sebeplerden kaynaklanır. Kadınlarda ise genetik sebeplere ek olarak, hamilelik ve menopoz gibi hormon değişimlerinin baskın hale geldiği dönemler, yine hormonlara bağlı duygu-durum dalgalanmaları, sık yapılan zayıflama diyetleri ve yanlış saç bakım uygulamaları gibi çok daha fazla etken söz konusudur. Saç kayıplarına sebep olan genler, başta anne-babalardan olmak üzere, 1. derece akrabalık ilişkisi olan kişilerden çocuklara aktarılır. Her insanda er ya da geç dökülmek üzere programlanmış olan saçlar, çevresel faktörler ve kişisel alışkanlıklar ne kadar iyiyse o kadar uzun süre canlılığını korur.

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Serap Öztürk Niya

Genetik Saç Kayıpları Nasıl Geciktirilebilir?

Saç kökünü etkileyen bir problem olmadığı sürece her gün 100 kadar saç telinin kaybı normaldir. Bunlar ömrünü dolduran ve arkasından yenilerinin geleceği saç telleridir. Bunun dışında dökülen saçların niteliğine bakılır sağlıklı saç olup olmadığına bakılır incelen tüy haline dönüşmüş saçların dökülmesi gerçek dökülme olarak kabul edilir. Saç dökülmesinde genetik etkiler özellikle 16-35 yaş arasında ve erkeklerde daha baskındır. Kadınlarda saç dökülmesi erken bir dönemde başladıysa ve beraberinde akne, adet düzensizliği, aşırı tüylenme ve kilo artışı varsa problemin doktor kontrolünde değerlendirilmesi, kan ve hormon değerlerinin takip edilmesi gerekir. Kadınlarda saç dökülmesinin sebepleri çok daha çeşitli olduğu için, doğru tanı konulması birden fazla uzmanın ortak çalışmasını gerektirebilir. Saç dökülmesini durdurmak için kulaktan dolma bilgilerle, rastgele ürünler kullanmak yerine vakit geçirmeden profesyonel destek almak en doğru davranış olacaktır. 

Saç sorunlarının doğru tespit edilmesi kadar takibi de iyileşme üzerinde etkilidir. Tüm sağlık sorunları gibi saç sorunları da kişinin yaşam şeklinin, genetik öyküsünün, beslenme tarzının, psikolojik durumunun, saç bakım alışkanlıklarının araştırılmasını gerektiren bir yaklaşımla değerlendirildiğinde çözülebilir.   


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Saç Dökülmesi genetik saç dökülmesi

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