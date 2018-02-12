Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’DE yapılamayan ve yurtdışına gönderilmek zorunda kalınan pek çok genetik testi bünyesinde yapan Medipol Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi, genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

Genetik araştırmalarda dışa bağımlılığı azaltmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla 2016'da hizmet vermeye başlayan Genetik Tanı Merkezi’nde kanser genetiğini anlayabilmek amacıyla likit-biyopsi, girişimsel olmayan doğum öncesi ileri düzey tarama testleri (NIPT); kardiyolojik, nörolojik ve multifaktoriyel genetik hastalıkların tanılarını koyabilmek amacıyla yeni nesil dizileme panelleri; tanısı konulamayan nadir genetik hastalıklar için ise klinik ekzom, tüm ekzom ve tüm genom dizileme çalışmaları yapılıyor.

HEDEF YURTDIŞINA HİZMET VERMEK

Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nden Prof. Dr. Hakan Cangül, Türkiye’de yılda yaklaşık bir milyon 300 bin canlı doğum olduğunu ve bu doğumların yaklaşık yüzde 2 ila 3’ünün genetik hastalık ihtimalini düşündürebilecek anomaliler ile dünyaya geldiğini söyledi. Türkiye’nin anomalili doğum oranlarına bakıldığında dünyada önemli bir sıralamada olduğunu kaydeden Cangül, genetik tanı için ise hasta örneklerinin yüksek maliyetlerle yurtdışına gönderilmek zorunda kalındığını belirtti. Prof. Dr. Cangül Genetik Tanı Merkezi olarak hedeflerinin, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde genetik bilgilerin yurt dışına çıkmasını en aza indirmek ve yurtdışına hizmet veren bir merkez haline gelmek olduğunu ifade etti.