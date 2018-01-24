Genetikçiler isteğe özel bebek siparişine tepkili!

“Bu, beklediğimiz spekülatif haberlerdendi, en sonunda çıktı. Günümüzde hastalıklara tanı konulması ve hatta önlenmesi amacı ile geliştirilen genetik teknikler, özellikle DNA ameliyatları, bu tip uygulamaların da yapılabilme ihtimalini sundu. Bu konu çok hassas ve bu tip keyfe keder uygulamalar çok büyük tehlikeleri beraberinde getirecek.”

Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Hastalıkların önlenmesi kabul edilebilir bir uygulama ancak hastalık dışı uygulamalar, hayat kalitesine olumlu anlamda etki etse bile hoş karşılanmayacak yaklaşımlardır. Kaldı ki IQ gibi, duyu durumumuz gibi birçok özelliğimiz bir genin değil, birden çok genin ortak olarak etki ettiği metabolizmadır. Ek olarak epigenetik dediğimiz ve halen tam olarak anlayamadığımız başka bir mekanizma da bu tip özelliklerimize etki etmektedir. Bütün bunlar düşünüldüğünde bu tip haberlerin gereksiz beklentilere, asılsız haberlere ve toplum üzerinde olumsuz yaklaşımlara sebep olarak bilim karşıtı düşüncelere yol açmaktadır” diye konuştu.

UYGULAMA, ETİK KURALLAR DAHİLİNDE DEĞİL

Ayrıca Helsinki Deklarasyonu-II’nin bu konu ile ilgili, özellikle genetik özelliklerimizin kötü niyetle kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili açıklamaları yaptığını hatırlatan Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Bizler, bu tip etik dışı uygulamaları zaten yapma ihtimalimiz yok, kaldı ki bu uygulamalara hiç bir etik komitesinin izin vereceğini de düşünmüyorum” dedi.