Genital bölgede kaşıntı neden olur?

Ganital bölgede kaşıntı meydana gelmesi oldukça sinir bozucu ve rahatsız edici vbir durumdur. Genital bölgede meydana gelen ani kaşıntılar kişinin sosyal hayatında da büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı genital kaşınıtının neden olduğu araştırılmalı sonrasında ise muhakkak bir uzmana danışılarak tedavi yöntemi belirlenmelidir.

GENTAL BÖLGEDE KAŞINTI NEDEN OLUR?

Genital bölgede kaşıntının meydana gelmesinde bir çok etken mevcuttur. Bu etkernlerden en önemlileri mantar hastalıklarıdır. Ancak genital bölgede meydana gelen kaşıntının mantar hastalığı dışında da bir çok sebebi bulunabilmektedir.

Genital bölgede meydana gelejn kaşıntının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genital siğiller vs. genital bölgede ciddi bir kaşınmanın oluşmasına neden olabilir. Genital bölgede kaşıntıya neden olan hastalıklar genellikle, trikomonas, gonore gibi hastalıklardır.

2- Genital bölgede meydana gelen mantar enfeksiyonları