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Genital bölgede kaşıntı neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ | 13.01.2018 17:28 | Son Güncelleme 11 saat önce

Genital bölgede kaşıntı meydana gelmesinin en önemli sebeblerinden birisi vajina da meydanda gelen mantar enfeksiyonudur. Ancak farklı sebeplerden dolayı da genital bölgede kaşıntılar meydana gelebilmektedir. Genital kaşıntı neden olur, genital kaşıntıya ne iyi gelir sorusunun cevaplarını sizler için araştırdık. İşte genital bölgede kaşıntının nedenleri.

Genital bölgede kaşıntı neden olur?

Ganital bölgede kaşıntı meydana gelmesi oldukça sinir bozucu ve rahatsız edici vbir durumdur. Genital bölgede meydana gelen ani kaşıntılar kişinin sosyal hayatında da büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı genital kaşınıtının neden olduğu araştırılmalı sonrasında ise muhakkak bir uzmana danışılarak tedavi yöntemi belirlenmelidir.

GENTAL BÖLGEDE KAŞINTI NEDEN OLUR?

Genital bölgede kaşıntının meydana gelmesinde bir çok etken mevcuttur. Bu etkernlerden en önemlileri mantar hastalıklarıdır. Ancak genital bölgede meydana gelen kaşıntının mantar hastalığı dışında da bir çok sebebi bulunabilmektedir.

Genital bölgede meydana gelejn kaşıntının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genital siğiller vs. genital bölgede ciddi bir kaşınmanın oluşmasına neden olabilir. Genital bölgede kaşıntıya neden olan hastalıklar genellikle, trikomonas, gonore gibi hastalıklardır.

2- Genital bölgede meydana gelen mantar enfeksiyonları

Genital bölgede genellikle candida mantarı oluşmaktadır. Her 4 kadından 3’ü yaşamı boyunca bir kez mantar enfeksiyonu geçirir.

Genital bölgede mantar meydana gelmesinin en önemli nedenleri;

- Temizliğe ve hijyene önem vermemek
- Cinsel ilişki
- Kullanılan antibiyotikler
- Gebelik gibi etkenler genital bölgede kaşıntıya neden olabilmektedir.

Menopoz: Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak vajina duvarlarında incelme ve kuruma olur. Bu da hassasiyeti artırarak kaşıntıya sebep olabilir.

Vajina bölgesinde ganital kaşıntıyla meydana gelen mantar ne gibi belirtilerle kendini göstermektedir?

1- Sarı ve koyu kıvamlı akıntı
2- Genital bölgede meydana gelen kaşıntı, yanma ve şişlik hissi
3- pelvik bölgesinde meydana gelen kramp ve ağrı hissi

Genital bölgede kaşıntıyla meydana gelen vajinal mantar nasıl önlenir?

• Sürekli dar pantolon ve dar tayt giymemek gerekiyor,
•Sentetik veya naylon değil pamuklu iç çamaşırları tercih edilmeli,
• Vajina dış ve içine parfümlü krem, şampuan ve pudra değmemesi gerekiyor,
• İç çamalşır, mayo ve pedlerin uzun süre ıslak kalmaması gerekiyor.

Bazı mantar çeşitleri cinsel yolla hem size hem de partnerinize bulaşabilir.
Her ikinizde de kaşıntı, yanma ve akıntı gibi belirtiler varsa mutlaka doktora birlikte gitmeli ve tedaviyi birlikte uygulamalısınız. Birinizin yapması mantarın mevcudiyetini korur ve bulaşmaya devam eder.

Genital bölgede kaşıntıyla meydana gelen vajinal mantar nasıl tedavi edilir?

Eğer vajinal mantar ile karşı karşıya olduğunuzu düşündürecek belirtiler varsa öncelikle doğru teşhis için mutlaka doktora gitmelisiniz. Daha önce vajinal mantar hastalığı ile karşılaşmış ve tedavi olmuşsanız bu konuda tecrübeniz var demektir. Doktorunuzun size daha önce önerdiği krem ve tedavi yöntemleri ile bir an önce bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Vajinal mantar tedavisi süresince dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cinsel ilişkiye girmemektir. Cinsel ilişkiye girmeniz tedavi sürecini uzatacağı gibi bulaşıcı da olabileceğinden partnerinizde de bazı sorunlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Tedavi süresince titreme, kramp, ateş gibi şikayetler baş göstermeye başlarsa vakit kaybetmeden doktorunuza görünün. Çünkü bu başka bir mantar türü daha türüyor olabilir.

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kaşıntı genital bölge mantar enfeksiyonu

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