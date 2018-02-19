Genital siğiller bebeğime zarar verir mi?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, siğiller ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:
GENİTAL SİĞİL NEDİR?
“Dış genital bölgede rastlanan siğiller HPV kaynaklıdır. HPV, cinsel yolla bulaşan ve cinsel aktif kadın ve erkeklerde yüzde 75 oranında rastlanan bir virüstür. HPV bulaşması sıklıkla anlaşılmaz çünkü herhangi bir belirti vermez.
HPV’nin birçok türü vardır ve onlardan bazıları genital siğil sebebidir. Bu siğiller çok bulaşıcı olup cinsel ilişkiyle kolayca yayılırlar. Vajina etrafında, anüste, rektumda ve rahim ağzında görülebilirler.
Siğiller genelde yumuşak, pembe renkli ve değişik boyutlardadır. Genellikle ağrısız olan bu siğiller nadiren kaşıntı, yanma ve kanamaya neden olabilir.
Çoğunlukla kendiliğinden kaybolur ve birkaç ay içinde görünmez olurlar. Kaybolmayanlar için tedavi uygulanır.
Eğer gebeyseniz ve genital bölgenizde siğiller ortaya çıktıysa, merak etmeyin bu bebeğinize zarar vermez. Fakat gebelik döneminde siğiller daha hızlı büyüyebilir. Gebelik döneminde bağışıklık sistemi ve hormonal değişiklikler bu hızlı büyümeye neden olur.
HPV’nin doğmamış bebeğe geçmesi çok çok nadirdir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Gebelik esnasında siğil tedavisi vakadan vakaya değişir. Ayrıca siğiller kendiliğinden geçebileceğinden herhangi bir tedavi uygulanmayabilir. Eğer çok yaygınlaşırsa güvenli tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Güvenli tedavi yöntemleri; dondurma ya da siğillerin lazer ile veya cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Medikal tedavi yöntemleri genellikle gebelik esnasında tercih edilmezler.”
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