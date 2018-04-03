Geniz eti ve bademcik rahatsızlığı birçok hastalığa sebep oluyor

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Uğur Dokuzlar, geniz eti ve bademcik rahatsızlıklarının birçok hastalığa sebep olduğunu söyledi.

Geniz eti ve bademciklerin hem erişkinlerde hem de çocuklarda tekrarlayan üst solunum yollarına ve havayolu tıkanıklığına sebep olabileceğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Uğur Dokuzlar, "Özellikle çocukların hastalıklarında önemli ölçüde bu yapılar ve bunların hastalıkları sorumludur. Geniz eti ve bademcik ameliyatı kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının en sık yaptıkları ameliyatlardır. Büyümüş geniz eti ve bademcikler eğer solunum sıkıntısı, uykuda nefes durması (apne), yutma güçlüğü yapacak büyüklükte iseler kesinlikle ameliyat edilmelidir. Çünkü bu çocukların ilerleyen yaşlarında kalp damar hastalıkları, zeka gelişimi, yüz kemiklerinin gelişimi, kulaklarda işitme kaybı ile giden komplikasyonlar yönünden risk altında oldukları bilinmelidir" dedi.

Sık tekrarlayan bademcik iltihaplarının da operasyon yönünden gerekçe oluşturduklarını belirten Dokuzlar, "Kulak burun boğaz uzmanlarının büyük çoğunluğu son 1 yılda 6-7 kez, ardışık 2 yıl içinde 5 yıl atağın veya 3 ardışık yılda 3 yıl bademcik intihabı olmuşsa tonsillektomi (bademciğin alınması) endikasyonu olduğu konusunda fikir birliğine sahiptir. Yine sürekli boğazda yanma, iştahsızlık, yutma sırasında ağrı ve boğazda düzelmeyen kızarıklık hali, kötü ağız kokusu, boyunda bezelerle teşhis ettiğimiz kronik tonsillit hali de operasyon gerektirir" şeklinde konuştu.

Bademcik operasyonlarının bir sebebinin de özellikle erişkinlerde tek taraflı büyüme ve kanser kuşkusu olduğunu belirten Dokuzlar, "Eğer hekim muayenesinde kuşkulanırsa bademcikler alınır ve patolojik muayeneye gönderilir. Eşlik eden başka şikayetler olmadan da bademcik büyümeleri uykuda solunumu ve beslenmeyi bozabilir. Bu durumlarda bademciklere müdahale gerekebilir. Önceki yıllarda bu durumda bademciğin tamamı alınırken son zamanlarda bademciğin korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Geniz eti ve bademcik hastalıkları çocuklarda tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları ve kulakta sıvı birikmelerine yol açarak işitme ile ilgili sorunlara yol açabilir. Bu durumların erken tanı ve tedavisi ile işitmede kalıcı sorun olması önlenebilir" dedi.