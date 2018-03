Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Atlı: “Yaşlanma durdurulamaz fakat yavaşlatılabilir”

Genç ülkeler arasında gösterilen ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artıyor. Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10’a ulaşması bekleniyor. Giderek artan yaşlı nüfusunun sorunlarının saptanması ve çözüm yolları üretilmesi büyük önem taşıyor.

Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Dr. Aysun Küçükel İkinci Bahar Geriatri Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Ses sanatçıları Çiğdem-Cem Gürdal’ın solistliğindeki müzik dinletisine, geriatri merkezinde bakım ve tedavileri yapılan ileri yaştaki misafirler mutlulukla eşlik etti. Dinletinin yapıldığı alanda yaşlıların yaptıkları resim ve taş boyama eserleri de sergilendi.

“Yaşlanma durdurulamaz fakat yavaşlatılabilir”

Güven Sağlık Grubu doktorlarından Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Teslime Atlı, yaşlanmanın geri döndürülemez, durdurulamaz fakat yavaşlatılabilir bir fizyolojik olay olduğunu belirterek başladığı etkinliğin açılış konuşmasına şöyle devam etti: “Yaşlanma doğumla başlar ve hayat boyu devam eder. Kişiler hatta aynı kişide organlar arasında yaşlanma hızı farklı olabilir. Önemli olan kişinin kaç yaşında olduğu değil, ne kadar sağlıklı ve aktif yaşlandığıdır. Çocukluk çağlarından itibaren edinilen alışkanlıklar ve yaşam tarzı yaşlanma şeklini etkiler. Ancak sağlıklı ve aktif yaşlanmak için hiçbir zaman geç değildir. Yaşlanma hızı, şekli genetik faktörler dışında çevresel faktörler ve yaşam tarzından etkilenir. Genetik özellikler yaşlanma şekli ve hızını etkileyen bir faktör olup değiştirilmesi mümkün değildir. Sağlıklı ve aktif yaşlanmada genetik faktörlerden çok daha önemli olan değiştirilebilir faktörler de vardır. Basit yaşam tarzı değişiklikleriyle yaşlanmayı yavaşlatmak mümkündür.”

“Yaşlı nüfusun sorunlarının saptanması büyük önem taşıyor”

İleri yaştaki bireylerin birçok kronik hastalığı olduğundan her hastalık için sürekli farklı doktorlara gitmeleri gerekmesinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Atlı, “Sağlık hizmetlerinin tek elden verilebileceği merkezler ve geriatri gibi ihtisas alanları bu sorunun çözülmesinde önemlidir. Yaşlı hastanın değerlendirilmesinde tıbbi değerlendirme yanında, ayrıntılı sosyoekonomik, psikolojik-mental, fonksiyonel ve ilaç-beslenme değerlendirmesi yapılmalıdır. Böyle bir değerlendirme sadece hekim tarafından yapılamayacağından; tercihen geriatri uzmanı olan bir doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, yaşlı bakım elemanından oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. İleri yaştaki bireylerin sağlık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi için öncelikle sağlıklı yaşlanmanın öneminin anlaşılması, yaşlının sorunlarının saptanması, geriatri birimlerinin her kurum içerisinde oluşturularak ortak çalışmasının sağlanması gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.