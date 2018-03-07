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Gevaş belediyesinden sağlık taraması

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş Belediyesi, Gevaş Kaymakamlığı desteğiyle başlattığı projeyle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik sağlık taraması çalışması başlattı.Sağlık çalışması 7 Mart 2018 salı günü Aydınocak Mahallesinde yapılan etkinlikle başladı.

Van’ın Gevaş Belediyesi, Gevaş Kaymakamlığı desteğiyle başlattığı projeyle kırsal mahallelerde kadınlara yönelik sağlık taraması çalışması başlattı.
Sağlık çalışması 7 Mart 2018 salı günü Aydınocak Mahallesinde yapılan etkinlikle başladı. “Sağlığınız bizim için önemlidir” sloganıyla yapılan çalışmada Gevaş Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan 2 doktor ve 8 hemşire, ebe ve sağlık memuru görev aldı. Sağlık taraması kapsamında ilk gün 200 vatandaş bu çalışmadan faydalandı. Aydınocak Mahallesinde başlayan ilk sağlık taraması etkinliğinde Gevaş Belediyesi Meclis Üyeleri Gürgin Yurdigül, Kemal Kuşçi ve Neşe Akbal da hazır bulundu. Konuyla alakalı beyanda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Bu çalışma ile vatandaşı doktora değil, doktoru vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz. Özellikle yaşlı teyzelerimizin hastaneye gitmeye gerek kalmaksızın yaşadıkları mahallede bu hizmetten faydalanıyor olmasını çok önemsiyoruz. Ben bu çalışmaya desteklerinden dolayı Gevaş Kaymakamımız İshak Çınar’a şükranlarımı sunuyorum. Birliktelik ruhu içerisinde Gevaş’a pek çok katkı sunacağız inşallah. Ayrıca Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve sahadaki aktif çalışmalarından ötürü meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
Bu çalışmanın Gevaş’taki 21 mahallede daha devam edeceği belirtildi.

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

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Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
2 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
3 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
4 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
5 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
6 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
7 / 7

Gevaş belediyesinden sağlık taraması

Gevaş belediyesinden sağlık taraması
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