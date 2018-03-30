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Gıda ve kanser ilişkisi konusu sempozyum konu oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Sağlıklı Yaşam, Gıda ve Kanser İlişkisi” konulu sempozyum düzenleniyor.Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam, Gıda ve Kanser İlişkisi” konulu sempozyum, 31 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Sağlıklı Yaşam, Gıda ve Kanser İlişkisi” konulu sempozyum düzenleniyor.
Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam, Gıda ve Kanser İlişkisi” konulu sempozyum, 31 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapılacak. Gazeteci Spiker Beyza Güdücü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programa Dr. Ender Saraç ve Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta konuk olarak katılacak. Programda sağlıklı yaşam, gıda ve kanser ilişkisi ile bir çok önemli konu ele alınacak.

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