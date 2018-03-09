HABER

“Gıda yoluyla vücuda antibiyotik alıyoruz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Gribal enfeksiyon ve antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof.

Gribal enfeksiyon ve antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet İsbir, antibiyotiğin vücuda yalnızca ilaçlarla ulaşmadığını, üretiminde antibiyotik kullanılan yiyecekler yoluyla da vücuda alındığını belitti.
Gribal enfeksiyonun giderek yaygınlaşmasına paralel olarak bağışıklık sisteminde de ciddi zayıflıklar meydana geliyor. Gribal enfeksiyon gibi bakteriyel kökenli hastalıklarda antibiyotik kullanımının gerekli olduğunu söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İsbir, antibiyotikler hakkında negatif düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek, insan vücuduna zarlı olan durumun yanlış antibiyotik kullanımından kaynaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet İsbir, tükettiğimiz yiyeceklerin üretiminde antibiyotik kullanılmasından dolayı vücudun belli organizmalara karşı tolerans geliştirdiğini de söyleyerek, laboratuvarlarda yapılan deney ve testlerle geliştirilen ve belli organizmalara karşı etki edebilecek uygun antibiyotiklerin kullanılmasını vurguladı.

“Antibiyotikler vücuda yalnızca ilaç yoluyla ulaşmıyor”
Antibiyotikler hakkında çok negatif düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İsbir, günümüzde bakteriyel kökenli hastalıklarda hala antibiyotik kullanılması gerektiğini kaydederek, “Şimdiye kadar birçok enfeksiyon hastalıklarını antibiyotikler sayesinde ortadan kaldırdık. Antibiyotikler yalnızca ilaçlarla insanlara ulaşmamaktadır. Çeşitli katkı maddelerinde ve yiyeceklerin üretiminde antibiyotikler kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak antibiyotiklere bir tolerans gelişmektedir. Belli mikroorganizmalar antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Bu durumda antibiyotiklerin etkisiz oldukları ortamlar ortaya çıkartıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte artık laboratuvar testleriyle vücuttaki organizmalara karşı uygun antibiyotikler getirilebiliyor. Ancak toplumumuzda bu testler yapılmadan bilinçsizce antibiyotik kullanımı var. Uygun olmayan antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmuyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanımında en uygun olan vücuttaki organizmalara etki edebilecek test edilmiş antibiyotiklerin kullanılmasıdır” dedi.

“Vücut dinlenmeli ve bol sıvı tüketilmeli”
Antibiyotik kullanımı ile gribal enfeksiyon arasında bir bağlantı kurulması gerektiğini de ifade eden Prof. Dr. İsbir, gribal enfeksiyonun vücuttaki oluşumu ve buna bağlı olarak kullanılan antibiyotikler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, “Gribal enfeksiyonun nedenleri virüs dediğimiz organizmalardır. Bunlar vücuda girdiği zaman canlanıp üreyebilen organizmalardır. Bu organizmalara karşı en önemli silahımız vücudun kendi bağışıklık sistemidir. Gribal enfeksiyona yakalandığımız zaman vücudun dinlenmesi ve bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak günümüzde gelişen gribal enfeksiyonlar çok yüksek düzeyde etkilidir. Dolayısıyla belli bir süre sonra vücudun bağışıklık sistemi bunlarla mücadele edemiyor. Bu durumda antibiyotikler devreye giriyor. Bakteri kökenli enfeksiyonların neden olduğu hastalıklarda antibiyotik kullanmak zorundayız. Ancak bu şekilde hastalığı yenebiliriz” şeklinde konuştu.
Gribal enfeksiyonun genellikle küçük çocuklarda daha çok görüldüğünü söyleyen İsbir, “Çocukların bağışıklık sistemlerinin tam gelişmemiş olması, sıvı ve gıda tüketimlerinin de zor olması nedeniyle belli bir süre sonra doktorun önerisi ve gözetiminde antibiyotik kullanımına başlanmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

İlginizi Çekebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Ateş sayesinde hastalıklar önceden belirlenebilir!

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Kalp krizi sırasında alınması gereken 8 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

Doç. Dr. Uyanık: Rahim ağzı kanseri, jinekolojik kanserler içinde ikinci sırada

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Sık sık grip olmanızın sebebi bu olabilir!

Sık sık grip olmanızın sebebi bu olabilir!

Obezite yaşı 2’ye düştü!

Obezite yaşı 2’ye düştü!

Fazla kafein ve stres titreme sebebi

Fazla kafein ve stres titreme sebebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.