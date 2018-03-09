“Gıda yoluyla vücuda antibiyotik alıyoruz”

Gribal enfeksiyon ve antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet İsbir, antibiyotiğin vücuda yalnızca ilaçlarla ulaşmadığını, üretiminde antibiyotik kullanılan yiyecekler yoluyla da vücuda alındığını belitti.

Gribal enfeksiyonun giderek yaygınlaşmasına paralel olarak bağışıklık sisteminde de ciddi zayıflıklar meydana geliyor. Gribal enfeksiyon gibi bakteriyel kökenli hastalıklarda antibiyotik kullanımının gerekli olduğunu söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İsbir, antibiyotikler hakkında negatif düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek, insan vücuduna zarlı olan durumun yanlış antibiyotik kullanımından kaynaklı olduğunu belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet İsbir, tükettiğimiz yiyeceklerin üretiminde antibiyotik kullanılmasından dolayı vücudun belli organizmalara karşı tolerans geliştirdiğini de söyleyerek, laboratuvarlarda yapılan deney ve testlerle geliştirilen ve belli organizmalara karşı etki edebilecek uygun antibiyotiklerin kullanılmasını vurguladı.

“Antibiyotikler vücuda yalnızca ilaç yoluyla ulaşmıyor”

Antibiyotikler hakkında çok negatif düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İsbir, günümüzde bakteriyel kökenli hastalıklarda hala antibiyotik kullanılması gerektiğini kaydederek, “Şimdiye kadar birçok enfeksiyon hastalıklarını antibiyotikler sayesinde ortadan kaldırdık. Antibiyotikler yalnızca ilaçlarla insanlara ulaşmamaktadır. Çeşitli katkı maddelerinde ve yiyeceklerin üretiminde antibiyotikler kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak antibiyotiklere bir tolerans gelişmektedir. Belli mikroorganizmalar antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor. Bu durumda antibiyotiklerin etkisiz oldukları ortamlar ortaya çıkartıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte artık laboratuvar testleriyle vücuttaki organizmalara karşı uygun antibiyotikler getirilebiliyor. Ancak toplumumuzda bu testler yapılmadan bilinçsizce antibiyotik kullanımı var. Uygun olmayan antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmuyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanımında en uygun olan vücuttaki organizmalara etki edebilecek test edilmiş antibiyotiklerin kullanılmasıdır” dedi.