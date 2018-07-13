HABER

Gıda zehirlenmesi sıcak havalarda daha tehlikeli!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi daha çok görülebiliyor. Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi yaşamamak için daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sıcak havaların yaşandığı şu günlerde özellikle yemek alışkanlıklarının değiştiği şu günlerde gıdalarda artan mikroorganizmalar gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor. Peki sıcak havalarda gıda zehirlenmesi yaşamamak için ne yapılmalı? Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi yaşanmasının tehlikesi nedir? Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi ile ilgili merak edilenler.

Gıda zehirlenmesi sıcak havalarda daha tehlikeli!

Yükselen sıcaklıkların ve nemin vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarında da değişikliğe neden olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğr. Görevlisi Bilge Koç, dolapta saklanmayan ve açıkta kalan tüm yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açacağını söyledi.

Yaz aylarında artan sebze, meyve tüketimi gıda zehirlenmelerinde beraberinde getiriyor. Sıcak havada tükettiğimiz gıdalarda artan mikroorganizmaların üremeye başlaması gıda zehirlenmesine neden olabiliyor. BAU Öğr. Görevlisi Bilge Koç, sadece sebze, meyve tüketimi değil, çay ve kahve gibi içeceklerin de vücutta su kaybına neden olduğunu söyleyerek beslenme konusunda önerilerde bulundu.

'ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT EDİN'

Besinlerde bulunan mikroorganizmaların üremeye başlayarak gıda zehirlenmesine yol açabileceğini söyleyen BAU Öğr. Gör. Bilge Koç, şunları söyledi: “Dolapta saklanmayarak, açıkta kalan tüm yiyecekler yazın gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Pişmiş yiyecekler tekrar tekrar ısıtılmamalı, meyve ve sebzeler bol suyla güzelce yıkanmalı, besini hazırlayan kişinin el ve tırnak temizliği de iyi olmalı. Ürünleri alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Eğer konserve kullanılacaksa, ürünün kutusu ezik olmamalı ya da kapağı şiş olmamalıdır. Bu tür konserveler içindeki ürünün bozuk olduğunu gösterir”

'ERKEKLER DAHA FAZLA SU TÜKETMELİ'

Yaz aylarında vücudun ter ile kaybedeceği suyun tekrardan vücuda geri kazanılmasının önemli olduğunu belirten Bilge Koç, “Su gereksinimi bireyden bireye değişkenlik gösteriyor. Özellikle yaz aylarında kadınlar günde 2-2,5 lt, erkekler ise günde 2,5-3 lt su içmeliler. Sıcak yaz günlerinde su içeriğinin diğer meyvelere göre daha yüksek olduğu karpuz ve kavun gibi meyveleri tercih etmeliyiz. Bir ara öğün de karpuz tüketildiyse diğer ara öğünde kiraz, elma, kavun vb. farklı bir meyve tercih edilmesi bu çeşitliliği sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Bireylerin yaşam şekline göre günde 3 ana öğün ve 2-4 ara öğün şeklinde beslenmesini öneren Öğr. Gör. Bilge Koç, “Genel olarak beslenmemizde kızartma, kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara tercih edilmelidir. Mevsiminde taze meyve sebze tüketilmelidir. Günde 2-3 porsiyon sebze ve 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemimiz için gerekli olan vitamin ve mineralleri karşılamaya yetecektir. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamini de zengin olduğu için tercih edilmelidir. Tatlı tüketiminde, hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çay ve kahvenin de diüretik özellikleri nedeniyle vücuttan su kaybına neden olduğunu ifade eden Koç, bu içeceklerin yerine ayran, şekersiz limonata, sade soda gibi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Sıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkatSıcak havalarda gıda zehirlenmesine dikkat
Talk pudrası skandalı: Johnson & Johnson kansere yakalanan 22 kadına toplam 4,7 milyar dolar ödemeye mahkûm edildiTalk pudrası skandalı: Johnson & Johnson kansere yakalanan 22 kadına toplam 4,7 milyar dolar ödemeye mahkûm edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi sıcak yemek

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç ekimi nedir? Saç ekimi ameliyatı ne kadar sürer? İşte saç ekimi ameliyatı sonrası işleyen süreç

Saç ekimi nedir? Saç ekimi ameliyatı ne kadar sürer? İşte saç ekimi ameliyatı sonrası işleyen süreç

Obezite ve depresyon tedavisi birlikte yürütülmeli!

Obezite ve depresyon tedavisi birlikte yürütülmeli!

Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.