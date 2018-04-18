Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 116 öğrenci taburcu edildi

Kütahya’nın Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yedikleri yemekten etkilenerek, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan 116 öğrencinin tamamının taburcu edildiği bildirildi.
Korkulacak boyutta bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirten Başhekim Uzman Dr. Setaş Eraslan, bir grup öğrencinin kusma şikayetine karşı önlem aldıklarını, tedavilerin tamamlanmasından sonra taburcu ettiklerini belirtti.
Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, bugün sabah eğitim ve öğretime devam ettiklerini, tüm öğrencilerinin hastaneden taburcu olduğunu ifade etti. (MEİ-EFE)
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