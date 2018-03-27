Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgeye hizmet veriyor

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 170 yatak kapasitesi ve bünyesinde bulundurduğu 22 uzman hekimle bölge halkına hizmet veriyor.
Hastanede incelemelerde bulunan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’na hastane yetkilileri tarafından bilgi verildi.
“24 Kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi”
Hastanenin kapasitesi hakkında bilgiler veren yetkililer, 170 yatak kapasiteli hastanede 10 yataklı erişkin yoğun bakım, 4 kuvözlü 1.Seviye, 12 kuvözlü 2.Seviye ve yeni tescili alınan 8 kuvözlü 3.Seviye olmak üzere toplam 24 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi olduğunu belirtti. Kapasite bakımından ise Giresun ve çevre illerden gelen sevkli hastalara hizmet verdiklerini söylediler.
“3. seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesi kuruldu”
Vali Sarıfakıoğulları’na, 3 . seviye yeni doğan yoğun bakım hizmetini nitelikli verebilmek için çocuk kardiyolojisi uzmanı ve yeni doğan eko cihazının Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği bilgisi verilerek hastane yönetimi, hastanenin 3. seviye yeni doğan yoğun bakım hizmeti verebilecek seviyeye geldiği kaydetti. Bunun sonucunda da hastaneden başka hastanelere sevk sayılarının ciddi oranda azaldığı, aileler şehir dışına gönderilmeyerek hasta memnuniyetinin artırıldığı ifade edildi.
“Hastane yüzde 95 doluluk oranı ile hizmet veriyor”
GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü projelerden, anne dostu, bebek dostu ve yeni doğan dostu hastane olarak ön plana çıktı. Kadın doğum ve çocuk alanında gebe okulu, anne oteli ve anne uyum odaları ile anne bebek odaklı hizmet verdiği bilgisini aktaran yetkililer, hekim sayısının artışına bağlı olarak hastanenin yüzde 95 doluluk oranı ile çalıştığını belirttiler.
Hastane hakkında ise yetkililer tarafından Vali Sarıfakıoğulları’na şu bilgiler verildi:
“Hastanede şu anda, 9 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 5 Kadın Hastalıkları Uzmanı, 1 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 1 çocuk kardiyoloji uzmanı, 1 Çocuk Cerrrahisi Uzmanı, 1 Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, 2 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı, 1 Biyokimya Uzmanı, 1Radyoloji Uzmanı ile sağlık hizmeti verilmektedir.”
Hastanenin bölge açısından büyük bir kazanım olduğunu belirten Vali Harun Sarıfakıoğulları ise yapılan çalışmaların takdir ile karşılandığını söyledi.
Giresun ve Bölge’den gelen hastalara en iyi şekilde hizmet verildiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, “Hastanemiz 22 uzman hekimi 170 yatak kapasitesi ve yeni kurularak hizmete giren 3. Seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile bölgeye en iyi şekilde hizmet vermektedir. Burada emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.
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