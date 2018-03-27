Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgeye hizmet veriyor

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 170 yatak kapasitesi ve bünyesinde bulundurduğu 22 uzman hekimle bölge halkına hizmet veriyor.

Hastanede incelemelerde bulunan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’na hastane yetkilileri tarafından bilgi verildi.

“24 Kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi”

Hastanenin kapasitesi hakkında bilgiler veren yetkililer, 170 yatak kapasiteli hastanede 10 yataklı erişkin yoğun bakım, 4 kuvözlü 1.Seviye, 12 kuvözlü 2.Seviye ve yeni tescili alınan 8 kuvözlü 3.Seviye olmak üzere toplam 24 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi olduğunu belirtti. Kapasite bakımından ise Giresun ve çevre illerden gelen sevkli hastalara hizmet verdiklerini söylediler.

“3. seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesi kuruldu”

Vali Sarıfakıoğulları’na, 3 . seviye yeni doğan yoğun bakım hizmetini nitelikli verebilmek için çocuk kardiyolojisi uzmanı ve yeni doğan eko cihazının Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği bilgisi verilerek hastane yönetimi, hastanenin 3. seviye yeni doğan yoğun bakım hizmeti verebilecek seviyeye geldiği kaydetti. Bunun sonucunda da hastaneden başka hastanelere sevk sayılarının ciddi oranda azaldığı, aileler şehir dışına gönderilmeyerek hasta memnuniyetinin artırıldığı ifade edildi.