HABER

Giresun Üniversitesi’nde bilimsel araştırma çalışma grubu kuruldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Prof.

Giresun Üniversitesi’nde bilimsel araştırma çalışma grubu kuruldu

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsel buluşlara imza atmak için bilimsel araştırma çalışma grubu kurdu.
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine bir süre önce atanan Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger başkanlığında kurulan çalışma grubunda tıbbi ve sosyolojik çalışmalar yapılmaya başlandı.
Yapılan çalışmaların uluslararası tıp dergilerinde ve kongrelerde yer alacağını belirten Çalışma Grubu Başkanı ve Başhekim Doç. Dr. Dülger, çalışma grubunun sosyolojik ve tıbbi açıdan oluşturulduğunu söyledi.
Başhekim Dülger, “Çalışma grubumuz kanser çalışmaları başta olmak üzere yaygın görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni metot ve yöntemle ilaçlar bulmaya yönelik olarak oluşturuldu. Şuanda çalışma grubumuz yemek borusundaki bir kanser türünün bir çeşit bağırsak hastalıklarından kaynaklandığını buldu. Bu çalışma uluslararası tıp kongresine sunuldu. Kabul edilmesi halinde önemli bir araştırma sonucu olacağına inanıyoruz. Bununla birlikte göçmenlerin hastalıklarının diğer toplumlardan farklılıkları araştırılmaktadır. Özellikle dünyada ilk defa ilimizde de bin 397 kişinin bulunduğu Afgan göçmenlerle ilgilidir. Şimdiye kadar bazı çalışmalarımız Bratislava Medical Journal’da (Bratislava Tıp Dergisi) yayınlanmıştır. Bu çalışmalarımız evrensel çalışmalardır.Yaptığımız sosyolojik ve tıbbi çalışmalarla önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Değişik alanlarda uzman arkadaşlarımızla iyi bir çalışma grubumuz bulunmaktadır” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

Down sendromu için 1 yaşında müdahale çok geç!

Mide botoksu ile zayıflamak mümkün!

Mide botoksu ile zayıflamak mümkün!

Uzun süren ishalin 10 nedeni!

Uzun süren ishalin 10 nedeni!

Bağışıklığı güçlendiriyor hastalıklardan koruyor

Bağışıklığı güçlendiriyor hastalıklardan koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.