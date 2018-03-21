Giresun Üniversitesi’nde bilimsel araştırma çalışma grubu kuruldu

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsel buluşlara imza atmak için bilimsel araştırma çalışma grubu kurdu.

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine bir süre önce atanan Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger başkanlığında kurulan çalışma grubunda tıbbi ve sosyolojik çalışmalar yapılmaya başlandı.

Yapılan çalışmaların uluslararası tıp dergilerinde ve kongrelerde yer alacağını belirten Çalışma Grubu Başkanı ve Başhekim Doç. Dr. Dülger, çalışma grubunun sosyolojik ve tıbbi açıdan oluşturulduğunu söyledi.

Başhekim Dülger, “Çalışma grubumuz kanser çalışmaları başta olmak üzere yaygın görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni metot ve yöntemle ilaçlar bulmaya yönelik olarak oluşturuldu. Şuanda çalışma grubumuz yemek borusundaki bir kanser türünün bir çeşit bağırsak hastalıklarından kaynaklandığını buldu. Bu çalışma uluslararası tıp kongresine sunuldu. Kabul edilmesi halinde önemli bir araştırma sonucu olacağına inanıyoruz. Bununla birlikte göçmenlerin hastalıklarının diğer toplumlardan farklılıkları araştırılmaktadır. Özellikle dünyada ilk defa ilimizde de bin 397 kişinin bulunduğu Afgan göçmenlerle ilgilidir. Şimdiye kadar bazı çalışmalarımız Bratislava Medical Journal’da (Bratislava Tıp Dergisi) yayınlanmıştır. Bu çalışmalarımız evrensel çalışmalardır.Yaptığımız sosyolojik ve tıbbi çalışmalarla önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Değişik alanlarda uzman arkadaşlarımızla iyi bir çalışma grubumuz bulunmaktadır” dedi.