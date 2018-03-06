Giresun Valiliği Zika vVrüsü’ne karşı önleyici tedbirler almak için toplantı düzenledi

Giresun Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine Giresun Valiliği Toplantı Salonu’nda "Zika Virüsünden Korunma Amacıyla Alınması Gereken Koruyucu Önlemler" gündemiyle toplantı düzenledi.

Toplantı sonunda Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aldığı karar ile söz konusu virüse karşı erken tedbir amacıyla alınması gereken önlemleri belirledi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Zika Virüsü ’ne karşı erken tedbir amacıyla alınması gereken önlemler konusunu görüşerek karara bağladı.

Kararda, Giresun’un da içinde bulunduğu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hastalık yayıcı canlıların üremesini kolaylaştığı ve dolayısıyla bulaşıcı hastalıkların görülmesi ihtimalinin arttığı gerekçesiyle toplantının düzenlediği ifade edildi. Toplantı sonrası alınan karar Giresun Valiliği tarafından basın ile paylaşıldı.

Alanın kararda, “Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığının Zika Virüsü Raporuna göre; batıda Kocaeli, doğuda Giresun’a yayılan vektörün, 7 yılda Orta Anadolu’ya ulaşabileceği belirtilmiştir. Raporda, Türkiye’de geçtiğimiz Ekim ayında 4 importe (dışardan gelen) ’zika virüs pozitif vakası’ tespit edilirken, bu virüsün yayılmasında etkili olan ’Aedes’ cinsi sivrisineklerin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Artvin’den başlamak üzere Giresun İl sınırlarında ve Batum’dan Kırım Yarımadası’na doğru yayılmakta olduğu saptanmıştır” denildi.

Virüse karşı erken tedbir amacıyla alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

“Taşıyıcı sivrisineklerle mücadele için öncelikle üreme alanlarının azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle ilgili yerel yönetimlerce ve vatandaşlarımızca su birikintilerin ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın evlerinin önünde su dolu kap veya su dolabilecek araba lastiği vb. şeyler bırakmaması ve hastalık hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine. Olası üreme yerleri olan çöp konteynerlerinin sağlıklı hale getirilmesi, ilgili belediyelerce çöp konteynerleri ile çöp depolama alanlarının belirli periyotlarla bivosidal ilaçlarla ilaçlanmasına. Yine meskûn mahallerde yer alan çöp ve su birikintisi bulunan sahipsiz arsa ve arazilerin belediyelerce temizlenerek, ilaçlanmasına karar verildi.”