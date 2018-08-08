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Giresun'da açığa alınan doktor, görevine iade edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağında tartıştığı Yusuf Topal (82) için ‘beyaz kod’ veren ve yaşlı adamın polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği olayda geçirdiği soruşturma kapsamında açığa alınan aile hekimi Dr.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağında tartıştığı Yusuf Topal (82) için ‘beyaz kod’ veren ve yaşlı adamın polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği olayda geçirdiği soruşturma kapsamında açığa alınan aile hekimi Dr. Ö.Y, görevine iade edildi. Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. GÖREVİNE İADE EDİLDİ Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen müfettişlerin sorgulamaları sürerken, olayın ardından açığa alınan doktor Ö.Y., için Sağlık Bakanlığınca yeniden görevine iade edildiğine dair resmi yazısı bugün aile hekimine tebliğ edildi. Bakanlık onayı ile görevine iade edildiği açıklanan tebliğ yazısında şöyle dendi: "Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi kadrosunda olup Merkez 39 No'lu Aile Hekimliği biriminde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken bakanlık makamının onayı ile hakkında soruşturma açılarak sözleşmesi 2 ay süreyle askıya alınmak suretiyle görevinden uzaklaştırılan Dr. Ö.Y.'nin görevine iade edilmesine dair Bakanlık makamının yazısı gönderilmiştir."

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