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Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Giresun Özel Ada Hastanesi Giresun’da bir ilki daha gerçekleştirerek yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gelen hastada feokromasitoma teşhis edilerek tedavisi gerçekleştirildi.Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen bu tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof.

Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu

Giresun Özel Ada Hastanesi Giresun’da bir ilki daha gerçekleştirerek yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gelen hastada feokromasitoma teşhis edilerek tedavisi gerçekleştirildi.
Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen bu tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Algün, bu tür hastalıkların riskli olduğunu kalp krizi ve beyin kanamasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ekrem Algün “Hastanenin endokrinoloji kliniğine başvuran Sündüz Yahşi isimli hasta uzun yıllardır yüksek tansiyon hastası olduğunu son zamanlarda neredeyse her akşam acil servislere tansiyon atakları geçirmesi nedeniyle başvurduğunu belirtmiştir. Konuyla ilgili muayene edildiğinde hastanın sağ böbreküstü bezinde bir tümör tespit edildi. Feokromasitoma adı verilen bu tümör ketakolamin maddesi salgılamakta ve bu da hastanın tansiyonunu ileri derecede yükseltmektedir. Tansiyonun ataklar halinde yükseldiği sırada hastaların kalp krizi veya beyin kanaması geçirme olasılığı çok artmaktadır. Bu yönüyle öldürücü bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hastamızın tetkiklerinin ardından Genel Cerrahi Uzmanımız Opr.Dr. Korhan Arslan ile görüşerek hastamızın ameliyatı için gerekli planlamayı yaptık” dedi.
Hastanın operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Korhan Arslan ise “Bu hastalığın hastalarda yaşam kalitesini oldukça düşürdüğü ve hastaların birçok tansiyon ilacı kullanmalarına rağmen tansiyonlarının hep yüksek seyretmektedir. Gerekli hazırlıklardan sonra ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve hastanın böbrek üstü bezinde bulunan feokromasitoma tümörü başarılı bir şekilde çıkarılmasının ardından taburcu edildi” bilgisini verdi.

Giresun’da ilk defa gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu

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