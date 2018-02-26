Girişimsel işlemler bel fıtığı tedavisinde başarılı sonuç veriyor

Memorial Antalya Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Cenk Ermol, bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Omurilikteki hasarlar tespit ediliyor



Epiduroskopi ile ucu her yöne kıvrılabilen bir endoskop kullanılarak, omurilik yani epidural mesafeye bakılmaktadır. Omurganın arkasında, yukarıdan aşağıya uzanan omurilik ve sinirlerin yer aldığı bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal içindeki omurilik ve sinirlerin etrafı dura adı verilen güçlü bir zarla çevrilmiştir. Bu güçlü zarın dış kısmı epidural alan olarak isimlendirilir. Epiduroskopiyle epidural mesafedeki sinir kökleri, bu kökleri çevreleyen yağ dokusunun etrafında bir problem olup olmadığı ve sinir kökleri etrafındaki yapışıklıklar görülebilir.

Fıtık haline gelen disk parçaları görülebiliyor



Epiduroskopinin, problemi belirlemek ve tedavi etmek üzere iki temel amacı vardır. Epiduroskopiyle sinir kökleri etrafında ameliyat ya da kötü yaralanma sonrası gelişen yapışıklıkları ve fıtık haline gelen disk parçası görülebilir. Hatta mekanik olarak sinir kökleri etrafına steroid ve ağrı kesici ilaçlar uygulanabilir.