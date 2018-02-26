Girişimsel işlemler bel fıtığı tedavisinde başarılı sonuç veriyor

Memorial Antalya Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Cenk Ermol, bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi hakkında bilgi verdi.
Omurilikteki hasarlar tespit ediliyor
Epiduroskopi ile ucu her yöne kıvrılabilen bir endoskop kullanılarak, omurilik yani epidural mesafeye bakılmaktadır. Omurganın arkasında, yukarıdan aşağıya uzanan omurilik ve sinirlerin yer aldığı bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal içindeki omurilik ve sinirlerin etrafı dura adı verilen güçlü bir zarla çevrilmiştir. Bu güçlü zarın dış kısmı epidural alan olarak isimlendirilir. Epiduroskopiyle epidural mesafedeki sinir kökleri, bu kökleri çevreleyen yağ dokusunun etrafında bir problem olup olmadığı ve sinir kökleri etrafındaki yapışıklıklar görülebilir.
Fıtık haline gelen disk parçaları görülebiliyor
Epiduroskopinin, problemi belirlemek ve tedavi etmek üzere iki temel amacı vardır. Epiduroskopiyle sinir kökleri etrafında ameliyat ya da kötü yaralanma sonrası gelişen yapışıklıkları ve fıtık haline gelen disk parçası görülebilir. Hatta mekanik olarak sinir kökleri etrafına steroid ve ağrı kesici ilaçlar uygulanabilir.
Ameliyat sonrası şikayeti olan hastalar için de uygun
Epiduroskopi işlemi, mikro cerrahi ile ameliyat gerektirmeyecek hastalarda ve yürümeyle oturma gibi günlük aktiviteleri kısıtlanan, ağrılarından şikayetçi hastalara uygulanabilir. Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir. Ayrıca bel bölgesinde birden fazla mesafede yaygın fıtıklaşmaları olan hastalarda başarıyla uygulanabilmektedir. Daha önce bel bölgesinden ameliyat olmuş ancak şikayetleri geçmemiş hastalarda yararlılığı da oldukça yüksektir.
İşlem kesi yapılmadan gerçekleştiriliyor
Epiduroskopi küçük ve orta büyüklükteki bel fıtıkları için uygundur. İşlem, ameliyathane ortamında genel anestezi uygulanmadan lokal olarak yapılır. İşlemin başlangıç kısmında hasta rahatlatılarak uyutulur, son kısmında ise hasta uyanıktır. 3 mm’lik kateterle girilerek yapılan ve ortalama yarım saat süren işlem sonrası hasta, 1 ila 2 saat içerisinde taburcu olabilmektedir. Hasta işlemin ertesi günü iş yaşamına geri dönebilir ve günlük aktivitelerini gerçekleştirebilir. Bu yöntemde aynı seansta bütün bel fıtıklarına müdahale edilebilmektedir.
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