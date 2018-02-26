HABER

Girişimsel işlemler bel fıtığı tedavisinde başarılı sonuç veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 16:51 | Son Güncelleme

Bel ağrısı kişinin sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve hayat kalitesini düşüren en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bel fıtığı erken teşhis edilir ve uygun tedavi uygulanırsa, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açmadan tam iyileşme sağlanabiliyor. Hastalarda epiduroskopi adı verilen girişimsel yöntemle, başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Girişimsel işlemler bel fıtığı tedavisinde başarılı sonuç veriyor

Memorial Antalya Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Cenk Ermol, bel fıtığı tedavisinde epiduroskopi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Omurilikteki hasarlar tespit ediliyor

Epiduroskopi ile ucu her yöne kıvrılabilen bir endoskop kullanılarak, omurilik yani epidural mesafeye bakılmaktadır. Omurganın arkasında, yukarıdan aşağıya uzanan omurilik ve sinirlerin yer aldığı bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal içindeki omurilik ve sinirlerin etrafı dura adı verilen güçlü bir zarla çevrilmiştir. Bu güçlü zarın dış kısmı epidural alan olarak isimlendirilir. Epiduroskopiyle epidural mesafedeki sinir kökleri, bu kökleri çevreleyen yağ dokusunun etrafında bir problem olup olmadığı ve sinir kökleri etrafındaki yapışıklıklar görülebilir.

Fıtık haline gelen disk parçaları görülebiliyor

Epiduroskopinin, problemi belirlemek ve tedavi etmek üzere iki temel amacı vardır. Epiduroskopiyle sinir kökleri etrafında ameliyat ya da kötü yaralanma sonrası gelişen yapışıklıkları ve fıtık haline gelen disk parçası görülebilir. Hatta mekanik olarak sinir kökleri etrafına steroid ve ağrı kesici ilaçlar uygulanabilir.

Ameliyat sonrası şikayeti olan hastalar için de uygun

Epiduroskopi işlemi, mikro cerrahi ile ameliyat gerektirmeyecek hastalarda ve yürümeyle oturma gibi günlük aktiviteleri kısıtlanan, ağrılarından şikayetçi hastalara uygulanabilir. Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir. Ayrıca bel bölgesinde birden fazla mesafede yaygın fıtıklaşmaları olan hastalarda başarıyla uygulanabilmektedir. Daha önce bel bölgesinden ameliyat olmuş ancak şikayetleri geçmemiş hastalarda yararlılığı da oldukça yüksektir.

İşlem kesi yapılmadan gerçekleştiriliyor

Epiduroskopi küçük ve orta büyüklükteki bel fıtıkları için uygundur. İşlem, ameliyathane ortamında genel anestezi uygulanmadan lokal olarak yapılır. İşlemin başlangıç kısmında hasta rahatlatılarak uyutulur, son kısmında ise hasta uyanıktır. 3 mm’lik kateterle girilerek yapılan ve ortalama yarım saat süren işlem sonrası hasta, 1 ila 2 saat içerisinde taburcu olabilmektedir. Hasta işlemin ertesi günü iş yaşamına geri dönebilir ve günlük aktivitelerini gerçekleştirebilir. Bu yöntemde aynı seansta bütün bel fıtıklarına müdahale edilebilmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bel fıtığı Epiduroskopi

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Dikkat! 'Hizmet tespit davası' sayesinde erken emekli olabilirsiniz

Dikkat! 'Hizmet tespit davası' sayesinde erken emekli olabilirsiniz

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

İlginizi Çekebilir

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Yüksekova'da doktor sevinci

Yüksekova'da doktor sevinci

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Yüksekova’da bir ilk

Yüksekova’da bir ilk

Kışı kilo almadan atlatmak mümkün

Kışı kilo almadan atlatmak mümkün

Kulak ağrısının altında yatan 8 neden!

Kulak ağrısının altında yatan 8 neden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.