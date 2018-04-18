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Gizli risk glokoma dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

“Görünmez tehlikeyi göz ardı etmeyin” diyen göz hastalıkları uzmanı Yard.

Gizli risk glokoma dikkat

“Görünmez tehlikeyi göz ardı etmeyin” diyen göz hastalıkları uzmanı Yard. Doç. Dr. Gönen Başer, halk arasında ‘gizli risk’ olarak bilinen glokom rahatsızlığının görme kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Göz tansiyonu olarak da bilinen glokom rahatsızlığının geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabileceğini belirten Özel Medifema Hastanesinde görevli göz hastalıkları uzmanı Yard. Doç. Dr. Gönen Başer, “Glokom, göz tansiyonunun artmasına bağlı olarak görme sinirinin hasar görmesi ve giderek görmenin azalmasıdır. Görme kaybı öncelikle görme alanının kenarlarından başlar. Tedaviye başlanması bu yüzden önemlidir” dedi.
Glokom hastalığı açısından risk grubunda yer alan hastalar hakkında bilgi veren Dr. Başer, yükselmiş göz içi basıncı olan kişilerde glokom görülme oranının daha fazla olduğunu belirterek, “Yaş arttıkça glokom hastalığına yakalanma oranı artar. Ailesinde glokom hikayesi olanlarda bu hastalığın oranı artmaktadır. Bu nedenle doktor kontrolü gereklidir. Glokom hastalığı kadınlarda daha fazla görülür. Miyoplarda görülme sıklığı fazladır. Şeker hastalığı veya uzun süre kortizon kullanımı gerektiren sistemik hastalıklar geçiren insanlarda glokom hastalığı oranı artar. Düşük veya yüksek kan basıncı ve damar sertliği göz içi basıncını arttırabileceği için glokom hastalığına sebep olur” diye konuştu.

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