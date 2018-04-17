GKM’de sağlık semineri

Gebze Belediyesi, Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın konuşmacı olarak katılacağı “Kanser ve Beslenme” seminerini düzenleyecek.
Gebze Belediyesi, Gebzeli vatandaşlar için düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine Nisan ayında da devam ediyor. Bu kapsamda 19 Nisan Perşembe günü Dr. Tayfun Hancılar moderatörlüğünde “Kanser ve Beslenme” konulu sağlık söyleşisi gerçekleşecek. Onkolog Dr. Yavuz Dizdar’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide kanser hastalığında beslenmenin önemi anlatılacak. Gebze Kültür Merkezi’nde akşam saat 19.45’de başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz.
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