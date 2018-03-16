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GKV’de Beyin Haftası kutlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri, Dünya Beyin Haftasında “Sağlıklı beyin, sağlıklı zihin, sağlıklı yaşam” konulu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

GKV’de Beyin Haftası kutlandı

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri, Dünya Beyin Haftasında “Sağlıklı beyin, sağlıklı zihin, sağlıklı yaşam” konulu çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Çocuk Nöroloğu Doç. Dr. Aysima Özçelik’te öğrencilere sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Dünya Beyin Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Nöroloğu Doç. Dr. Aysima Özçelik’i ağırlayan GKV Özel İlkokulu öğrencileri beyin hakkında merak ettikleri soruların yanıtladı. Özçelik öğrencilere yönelik beyin ile ilgili yaptığı sunum ile beynin yapısı ve çalışma disiplini ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.
Söyleşi sonrası öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özçelik, beyin ile ilgili bir hayli ilginç sorular yönelten GKV Özel İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti. Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel “Çoğu insan beynini olduğu gibi kabul etmiştir. “Nasıl olsa gerektiği gibi çalışır” diye düşünmektedir. Onun için ne yapması gerektiğini düşünmez bile. Halbuki beyin sahip olduğumuz organların en önemlisidir. Onun nasıl çalıştığını, etkin çalışması için neler yapmamız gerektiğini, hafızamızı nasıl korumamız ve geliştirmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekir. “Dünya Beyin Haftası” bizim için de beynimizi etkin kullanmak ve beyin sağlığımızı düşünmek için iyi bir fırsat olabilir. Bugün Dünya Beyin Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalığımızı artırmak için bu eğitimi planladık” dedi.
Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri hazırladıkları posterlerle ve yaptıkları sunum ile spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin, bol oksijen solumanın, yiyecek olarak balık tüketmenin, zeka oyunları oynamanın, stresten uzak durmanın, bol bol kitap okumanın, yabancı dil öğrenmenin, sanat ile uğraşmanın, farklı düşüncelere açık olmanın beyin, zihin, ruh ve beden sağlığı için önemine vurgu yaptılar.

GKV’de Beyin Haftası kutlandı

GKV’de Beyin Haftası kutlandı

GKV’de Beyin Haftası kutlandı

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