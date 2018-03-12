Glokom göz hastalığına dikkat

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Yrd. Doç. Dr. Burak Bilgin, Glokom Haftası’na ilişkin glokom hastalığı hakkında bilgi verdi.

Glokom hastalığına dikkat çekmek için her yıl 12 Mart Dünya Glokom Günü ve 8-14 Mart tarihleri arasında Dünya Glokom Haftası kutlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Bilgin, “Glokom Dünya genelinde kalıcı görme kaybına neden olan hastalıklar arasında ilk sıralardadır. Halk arasında ‘göz tansiyonu’ veya ‘karasu hastalığı’ adlarıyla da bilinmektedir. Glokom hastalığı, göz içi basıncının yükselmesi sonucunda göz sinirinin zarar görmesidir. Göz sinirinde meydana gelen tahribatın derecesi ile orantılı olarak, hastanın görme alanında daralma meydana gelmektedir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bilgin, “Erken dönemlerde hastalar bu kaybın farkına varamayabilirler. Görme alanındaki daralma hastanın fark edebileceği düzeye geldiğinde ise, artık görme sinirindeki tahribat onarılamaz durumdadır. Erken teşhiste, gerekli önlemlerin alınması ve tedavinin başlanması ile görme sinirinde tahribat oluşmadan, göz tansiyonu düşürülerek, hastalık kontrol altında alınır. Glokom, yeni doğan bebeklerde dahi görülebilen bir hastalık olmasına rağmen, sıklıkla 40 yaşından sonra görülmektedir. Kırk yaşın üzerinde ortalama her 40 kişiden 1’inde görülmektedir” şeklinde konuştu.

Her on kişiden birinde glokom hastalığının görüldüğünü kaydeden Yrd. Doç. Dr. Bilgin, bu sonucun körlükle sonuçlanabildiğini belirterek, “Glokomu tehlikeli kılan özelliği sinsi seyirli olması ve hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş görme alanını daraltmasıdır. Yılda bir kere yapılan göz muayenesinde, glokom dahil birçok göz hastalığının erken fark edilmesi ve önlenmesi mümkündür” diye konuştu.