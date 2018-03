“Glokom, sinsice ilerliyor, körlüğe neden oluyor”

Glokom, ya da halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonu dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında ikinci sırada gösteriliyor. Türkiye’de 1 milyon 550 bin glokom hastası teşhis edilirken, bu sayının tüm hastaların sadece dörtte biri olduğu düşünülüyor ve uzmanlar uyarıyor; "Geç kalmadan muayene olun".

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD) Glokom Birimi bu yıl 11-17 Mart Dünya Glokom Haftası etkinlikleri ile Türkiye’yi Glokom hastalığına (göz tansiyonu) karşı bilinçlendiriyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Yürütme Kurulu, Dünya’da önlenebilir körlük nedenleri arasında ikinci sırada gösterilen glokoma yönelik farkındalığı arttırmak amacı ile her yıl düzenlenen ‘Dünya Glokom Haftası’ ile ilgili olarak yapılan açıklamada, glokoma karşı farkındalık uyandırılmasının ana amaçlardan biri olduğunu, ancak vatandaşların tümüne ulaşılmasının ve onları muayene etmenin mümkün olamadığını belirtildi. Glokom birimi tarafından yapılan açıklamada, “Glokom’a ya da halk arasında bilinen adıyla göz tansiyonuna ’gözün sinsi hırsızı’ da denilebilir. En önemli nedeni göz küresi içinde artan göz içi sıvısı basıncı ile görme sinirinin zedelemesidir Hastalığın başlangıcında ciddi bir belirti yoktur. İlerlemiş hastalıkta önce çevreyi görme kabiliyetinde azalma oluşur, en son aşamada uzak ve yakın görme tamamen veya kısmen kaybedilebilir. Bütün bu kayıplar tedaviyle ne yazık ki tekrar geri kazanılmaz. Tedavinin amacı kötüye gidişin durdurulmasından ibarettir" denildi.

“Her 4 hastadan 3’ü hastalığının farkında değil”

Dünyada 70 milyon insanda glokom olduğu ve 40 yaşının üzerinde görülme olasılığının yüzde 2 olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya körlük nedenleri arasında ikinci sırayı alan glokom nedeniyle, 6.5 milyon insan görmesini kaybetmiştir. Ülkemizde tanısı konmuş 550 bin dolayında glokom hastası olduğu ve bu sayının tüm hastaların sadece dörtte birini oluşturduğu düşünülmektedir. Glokomda tanı yöntemlerimizin giderek gelişmesi ve toplumda glokom farkındalığının artması sayesinde ulaşabildiğimiz ve tedavisine başlayabildiğimiz glokomlu hasta sayısı giderek artmaktadır.

Sevgili hastalarımız, glokom muayenesi sadece göz basıncınızın ölçülmesinden ibaret değildir. Hastalığınız hakkında bilgi edinin, eğer size tedavi için damla verilmişse dikkatle kullanın. Erken tanı ile glokom hastalığının hayatınızda oluşturacağı kötülüklerden korunabilirsiniz. Lütfen her yıl göz muayenenizi yaptırın. Unutmayın glokom tedavisi mümkün bir hastalıktır.“

Glokom Birim Yürütme Kurulu’nun verdiği bilgiye göre Dünya Glokom Haftası önlenebilir körlük nedenleri arasında ikinci sırada olan glokom konusunda toplumda farkındalık oluşturabilmek için her yıl Mart ayında gündeme getiriliyor. Bu yıl da 11-17 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek dünya glokom haftası etkinlikleriyle risk grubundaki insanlar bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde glokom hastalığına dikkat çeken posterler, hasta bilgilendirme kitapçıkları hazırlanarak hastanelere ve aile hekimliklerine dağıtıldı. Sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek bilgilendirme videoları yayına verildi. Kurulun açıklamasında, glokomun belirti vermeden ilerleyen sinsi bir hastalık olduğu, ancak erken tanı ve etkili tedavi ile hastaların yaşam kaliteleri üzerine yapacağı olumsuz etkilerden korunulabileceği bildirildi.