GMİS mutfak gideri istatistiklerini açıkladı

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın Zonguldak’ta yaşayan 1 çalışan, 1 ev hanımı 2 çocuklu toplam dört kişiden oluşan çekirdek ailenin aylık gıda harcaması Şubat 2018’de bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında arttı.

Mutfaktaki yıllık artış yüzde 10,46 seviyesinde gerçekleşti. Gıda harcamasında meydana gelen aylık yüzde 0.54’lık artış aile bütçesinde bir önceki aya göre yaklaşık 6,25 TL ek yük getirdi. Buna göre Şubat 2018’de de Zonguldak’ta yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 1.520,65 TL oldu.

Geçen yıl Şubat 2017 döneminde ise mutfak harcaması aylık bazda 2.34, yıllık bazda 13,86 oranında artmıştı. Aynı dönemde mutfak gideri ise 1.412,25 TL olmuştu.

Ocak 2018-Aralık 2018 dönemini kapsayan ve 1.603 TL asgari ücret 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak giderini karşılar duruma getirilebildi. Şubat 2018 gıda harcamasında özellikle, süt, et, bakliyat ürünleri ve yağ ve yağlı ürünler grubundaki artışlar etkili oldu.

Gıda harcamasını oluşturan harcama gruplarında Şubat 2018’de şu değişimler gözlemlendi. Süt ürünleri grubu; Bu grupta aylık ortalama artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Ürün bazında, pastörize süt fiyatı yüzde 11, yoğurt yüzde 3, koyun peyniri yüzde 4, eski kaşar yüzde 6.61 oranında zam gören ürünler oldu.

Et ürünleri grubunda ortalama artış 4,2 civarında oldu. Kırmızı et ürünlerinde, bu grupta et ithalatına rağmen fiyatlarda inişli çıkışlı hareketlilik devam etti. Kırmızı et ürünlerinde grup bazında fiyatlarda yüzde 3,4 civarında artış oldu. Bu grupta kuzu etindeki yüzde 7,4 lük artış dikkat çekti. Dana kıymada ise yüzde 2’lik bir ortalama düşüş tespit edildi. Biftek ve bonfilede ise yüzde 4, kavurma yüzde 10 arttı.

Dar gelirlinin mutfağının baş köşesinde olan tavuk etinde ise bu ay yaşanan yüzde 11’lik artış bu kesimi üzdü.

Balık grubunda bu mevsim balık ürünlerinin az çıkması nedeniyle balık fiyatları yüksek oranlı artışlar devam etti. Balık fiyatları Şubat ayında mevsimine göre oldukça yüksek fiyatlarda tezgahlarda yer aldı. Ocak ayında en yüksek artışlarının yaşandığı grup Balık ürünleri grubu oldu. Bu grupta aylık artış oranı yüzde 13,5 seviyesinde oldu. Yumurta fiyatlarından bir önceki aya göre yüzde 25 seviyesinde artış tespit edildi. Sakatat grubunda Şubat ayında herhangi bir değişim görülmedi.

Bakliyat ve Tahıllar grubu; bu grupta 2018 Şubat ayı itibarıyla özellikle bakliyat ürünlerinde yapılan ithalatın etkisiyle Ocak ayında yaşanan fiyat düşüşleri aradan 1 ay geçmeden tersine dönüş yaparak artışa geçti. Kuru fasulye türleri yüzde 3, nohut yüzde 13, kırmızı mercimek yüzde 39, yeşil mercimek yüzde 9 oranında arttı. Tahıllarda da bakliyat grubunda olduğu gibi yerli ve ithal savaşı gözlemlendi. Bu grupta ortalama aylık yüzde 2 civarında oldu. Bulgur yüzde 13 oranındaki artış ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Baldo pirinci fiyatı yüzde 3 arttı.

Şubat ayında sebze fiyatlarında kış mevsiminin normalin üstünde geçmesinin etkisi mutfağa olumlu yansıdı. Sebze fiyatları aylık bazda ortalama yüze 9 civarında arttı. Geçen ayın zam şampiyonu olan salatalık ve domateste arış görülmedi. Taze fasulye yüzde 7, yeşilbiber çeşitleri yüzde 20, patlıcan yüzde 11, soğan yüzde 23 oranında zam gören ürün oldu. Kabak yüzde 1, kereviz, karnabahar, lahana, pırasa yüzde 3 fiyat gerileyen ürün oldu. Diğer ürünlerde önemli bir değişim olmadı.

Şubat ayında meyve fiyatları da istikrarlı bir seyir izledi. Mevsimi biten ürünlerden olan ayva yüzde 5, greyfurt yüzde 10, mandalina yüzde 10, muz yüzde 7 oranında artan ürünler oldu. Elma yüzde 10, portakal yüzde 17 oranında fiyatı gerileyen ürün oldu. Bu grupta aylık artış oranı yüzde 1 oldu.

Yağlar ve yağlı tohumlar grubu; bu grupta bazı ürünlerde önemli fiyat artışları, bazılarında ise önemli fiyat düşüşleri oldu. Yağlar grubunda, Şubat ayında, margarin yüzde 23, Ayçiçek yağı yüzde 6, zeytinyağı yüzde 1 oranında arttı. Tereyağı yüzde 14, fındık yağı yüzde 16 oranında gerileyen ürün oldu. Bu grupta fiyatlar ortalama yüzde 9 civarında geriledi.

Kahvaltılık zeytin ürünlerinde ortalama yüzde 1 oranında fiyat artışı tespit edildi. Badem, fıstık, ceviz gibi ürünlerin yer aldığı yağlı tohum grubunda fiyatlar ortalama yüzde 9 civarında arttığı görüldü.

Şekerli ürünler, çaylar, konserve grubunda bir önceki aya göre fiyatlarda önemli bir değişim görülmedi.

2018 Şubat ayında ailenin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 21 TL artış ile 3.901,00 TL oldu.