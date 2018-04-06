Göbek kordonu ve kordon kanı hastalıklara çare oluyor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kordon kanı ve göbek kordonu hakkında bilgi verdi.

Kordon kanı ve göbek kordonunun, doğum esnasında anneden alınması ve saklanması ile lösemi başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini anlatan Op. Dr. Demirkol, işlemin nasıl yapıldığını ve sonrasında hastalıklarda nasıl tedavi edici rol oynadığını açıkladı. Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen hamilelik eğitimlerinde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, bu yeni yöntemin özelliklerini paylaştı. Kordon kanının oldukça yüksek bir kök hücre kaynağı olduğunu belirten Op. Dr. Demirkol, bunun pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Kordon kanı hangi hastalıkları tedavi ediyor?

Op. Dr. Demirkol, kordon kanının hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ise şöyle anlattı:

“Kan kanserleri (lösemi), lenf bezi kanserleri (lenfoma), anemi (kansızlık) ile seyreden çeşitli kan hastalıkları (Akdeniz anemisi, aplastik anemi gibi), bağışıklık sistemi yetmezlikleri, kalıtsal bazı metabolik hastalıklar ve bugün öngöremediğimiz pek çok hastalıkta ilerleyen zamanlarda kullanılabileceğini düşünüyorum.”

Yeni araştırmaların kök hücrelerin yakın gelecekte daha pek çok hastalıkta hasarlı doku ve organların tamiri için kullanılabileceğini gösterdiğini ifade eden Op. Dr. Demirkol, “Serebral Palsi, Alzheimer, Parkinson ve ALS gibi beyin hastalıkları, kalp enfarktüsü, siroz ve Crohn’s gibi karaciğer ve bağırsak hastalıkları, diyabet gibi tıbbın birçok alanında hücre esaslı tedaviler için klinik çalışmalar yürütülmektedir” dedi.