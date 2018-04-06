Göbek kordonu ve kordon kanı hastalıklara çare oluyor

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kordon kanı ve göbek kordonu hakkında bilgi verdi.
Kordon kanı ve göbek kordonunun, doğum esnasında anneden alınması ve saklanması ile lösemi başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini anlatan Op. Dr. Demirkol, işlemin nasıl yapıldığını ve sonrasında hastalıklarda nasıl tedavi edici rol oynadığını açıkladı. Özel Ümit Hastaneleri tarafından düzenlenen hamilelik eğitimlerinde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, bu yeni yöntemin özelliklerini paylaştı. Kordon kanının oldukça yüksek bir kök hücre kaynağı olduğunu belirten Op. Dr. Demirkol, bunun pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.
Kordon kanı hangi hastalıkları tedavi ediyor?
Op. Dr. Demirkol, kordon kanının hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ise şöyle anlattı:
“Kan kanserleri (lösemi), lenf bezi kanserleri (lenfoma), anemi (kansızlık) ile seyreden çeşitli kan hastalıkları (Akdeniz anemisi, aplastik anemi gibi), bağışıklık sistemi yetmezlikleri, kalıtsal bazı metabolik hastalıklar ve bugün öngöremediğimiz pek çok hastalıkta ilerleyen zamanlarda kullanılabileceğini düşünüyorum.”
Yeni araştırmaların kök hücrelerin yakın gelecekte daha pek çok hastalıkta hasarlı doku ve organların tamiri için kullanılabileceğini gösterdiğini ifade eden Op. Dr. Demirkol, “Serebral Palsi, Alzheimer, Parkinson ve ALS gibi beyin hastalıkları, kalp enfarktüsü, siroz ve Crohn’s gibi karaciğer ve bağırsak hastalıkları, diyabet gibi tıbbın birçok alanında hücre esaslı tedaviler için klinik çalışmalar yürütülmektedir” dedi.
En kolay ve zahmetsiz kök hücre kaynağı
Kordon kanının elde edilmesi en kolay zahmetsiz kök hücre kaynağı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, “Bu hücreler, eritrosit, lökosit, trombosit gibi kan ve kan hücrelerini yapma yeteneğine sahiptirler. Uzun yıllar saklanabilmektedir, bir hastalığın tedavisi için kök hücre nakli gerektiğinde tam doku uyumu gerekirken kordon kanı kök hücreleri kısmi uyum gösterse bile kullanılabilmektedirler. Bu nedenle aile içi kullanım olasılığı daha yüksektir. Nakil sonrasında alıcıda bağışıklık sisteminde olumsuz reaksiyon gösterme olasılığı düşüktür” dedi.
Göbek kordonunun farkı ne?
Göbek kordonunun ise; hamilelik süresinde anne ile bebek arasında oksijen ve maddelerin taşınmasını sağladığını aktaran Op. Dr. Demirkol, “Göbek kordonunda bulunan kök hücreler, kordon kanı kök hücrelerinden farklı olarak, kemik, kas, kıkırdak, yağ, sinir hücresi, karaciğer hücreleri gibi farklı dokulardaki hücrelere dönüşebilir” dedi.
Ayrıca bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde önemli görevleri vardır. Kordon kanı ve göbek kordonunun farklı tiplerde kök hücre içerdiklerinden farklı hastalıkların tedavisinde avantaj sağladığını ifade eden Op. Dr. Demirkol, son yıllarda özellikle kalp enfarktüsü, diz, eklem, kıkırdak hasarı, yara iyileşmesi, oksijensizliğe bağlı beyin hasarı ve kanser gibi birçok durumda kullanılabileceğine dair klinik çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
Nasıl alınıyor ve saklanıyor?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kordon kanı ve göbek kordonunun çok kolay bir şekilde doğum esnasında alındığını söyledi. Op. Dr. Demirkol, “Normal ya da sezaryen doğum esnasında 2, 3 dakikalık bir işlem ile anne ya da bebeğe müdahale olmadan göbek kordonu ve kordon kanı kolaylıkla alınıyor, sonrasında saklanması için Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunan, yetkili özel bir hücre ve doku merkezinde uzun yıllar saklanabiliyor” şeklinde konuştu.
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