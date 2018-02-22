Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, diyet ve sporla gitmeyen göbek ve karın bölgesi yağları için yağ hücrelerine özel lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemi olan lazerlipoliz yönteminin uygulanabileceğini belirtti. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, yağ hücrelerine özel lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemi olan lazerlipoliz yöntemi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Tuncel, “Günümüzde estetik güzellik kavramı oldukça önemli. Estetik güzelliği tamamlayan bir başka etken ise birbiriyle orantılı fit bir vücuttan geçiyor. Diyet ve sporla gitmeyen göbek ve karın bölgesi yağları için lazerlipoliz yöntemi uygulanabilir” dedi. Op. Dr. Tuncel, bu işlem sonrasında hastanın yatmasına gerek olmadığını operasyon sonrasında çıkıp yürüyebileceğini belirterek,”Lazerlipoliz işlemi, 1-2 mm ilk girişim deliği ile yapıldığından iyileştiğinde kesi izi olmayan, ameliyathaneye girme gereksinimini ortadan kaldıran, ancak sedasyon gerekli olan durumlarda ameliyathane gereksinimi olan, çoğunlukla hastanede yatma gereği olmadan hastanın klinikten çıkıp yürüyerek evine gidebileceği, minimal invazif yağ yakma işlemidir” diye konuştu.

Bel, göbek, karın ve sırt bölgelerinde oluşan yağların, estetik görüntüyü bozarak vücudun biçimsiz durmasına yol açtığını dile getiren Op. Dr. Tuncel, lazerlipoliz yönteminin özellikle karın, göbek ve bel bölgesinde oluşan, spor ve diyet programlarıyla giderilemeyen yağları giderdiğini söyledi. Günümüzde kadınlar kadar erkeklerin de artık estetik müdahalelere olumlu baktığına değinen Tuncel, fit ve estetik görünüme kavuşmak isteyen erkeklerin, operasyonlarla beğenmedikleri bölgeleri değiştirebildiği, lazerlipoliz uygulamasıyla hem kadınların hem erkeklerin istedikleri görüntüye kavuşabileceğini sözlerine ekledi. “Cildi sıkılaştırmaya yardımcı oluyor”

Tek seansta bile çok iyi sonuçlar veren lazerlipoliz yönteminin sadece yağ hücrelerine özel lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tuncel, bu sayede ciltte sıkılaşma etkisini arttırdığını söyledi. Op. Dr Tuncel, çoğu kez işlem yapılan bölgedeki sarkmış olan cilt dokusunun yeterli oranda sıkılaştırıldığını, uzun yıllar boyunca sonuçları devam eden lazerlipoliz uygulamasından 3-7 gün sonra normal yaşama dönmenin mümkün olduğunu belirtti. Tuncel, uygulama sonrası beslenme ve spor hayatlarını sürdürenlerin, elde ettikleri sonuçları vücutlarında daha uzun süre devam ettirebileceğini söyledi.