Göğüs boşluğundaki paratiroid dokusu, robotik cerrahiyle alındı

İZMİR, (DHA) - DENİZLİ'de yaşayan ve göğüs boşluğu içinde paratiroid dokusu bulunduğu tespit edilen Mustafa Gonca (54), Ege Üniversitesi Hastanesi'nde robotik cerrahi ile yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat Mustafa Gonca'nın vücudundaki bazı değerlerin, rutin sağlık kontrolü sırasında yüksek olduğu belirlendi. Bunun üzerine İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran evli ve 2 çocuk sahibi Gonca’nın göğüs boşluğu içinde, paratiroid dokusu bulunduğu tespit edildi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özer Makay’ın da aralarında bulunduğu heyet, robotik cerrahi yöntemiyle bu dokuyu almaya karar verdi. Hastanın, kısa sürede günlük işlerini yapabilecek hale gelmesi ve daha hızlı iyileşmesi amacıyla anestezi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve endokrin bilim dallarınca multidisipliner çalışma yapıldı. Hastalığın ameliyatında, Türkiye’de ilk kez uygulandığı belirtilen yöntemle göğüs boşluğu içindeki paratiroid dokusu çıkarıldı.

ÖRNEK ÇALIŞMA

Ameliyatın multidisipliner çalışmaya örnek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özer Makay, "Hastamızın hayat kalitesini bozan durum epey araştırılmış, paratiroid bez çok anormal yerleşmiş. Normalde boyunda beklerken göğüs kafesi içine yerleştiğini keşfettik. Sol tarafta kalbin olduğu, vücudun ana ve toplardamarlarının olduğu bölgede, arada hatta akciğeri besleyen damarların çıktığı yerin arasına yerleşmesi ciddi bir durumdu. Diğer bilim dallarımızla birlikte hareket ederek multidisipliner çalışmayla başarılı bir ameliyat yaptık. Ben hastamıza bize olan güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hastamızın hormon değerleri de normale döndü ve taburcu edilebilir hale geldi" diye konuştu.

REKTÖR BUDAK'TAN ZİYARET

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Mustafa Gonca ve ameliyatı gerçekleştiren ekibi ziyaret etti. Gonca'ya 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi'nde hocalarımız bir ilke daha imza attı. Hem Kutsal Turhan hem Özer Makay hocamız, bir üniversite hastanesinde ilk kez göğüs cerrahisi anlamında robotik cerrahi uygulaması yaptı. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Allah hastamıza da şifa versin. Bütün hocalarımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Mustafa Gonca ise "İstisnai bir ameliyat olduğunun farkındayım. Ameliyatın üzerinden henüz 24 saat geçmiş olmasına rağmen taburcu olma aşamasına geldim. Kritik bir ameliyatı başarıyla geçirmiş olmamdan dolayı Rektörümüz Necdet Budak’ın şahsında hem göğüs cerrahisi hem de endokrin bölümü doktorlarına teşekkür ediyorum. İyi ki bu ülkede yaşıyoruz, iyi ki İzmir’de Ege Üniversitesi ve başarılı doktorlarımız var" diye konuştu.

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