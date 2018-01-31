Göğüs cerrahisinde uyanık ameliyatlar avantaj sağlıyor

Başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok akciğer rahatsızlığı ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Teknolojinin ve cerrahi imkanların da gelişmesi ile beraber göğüs cerrahisi ameliyatları uyanık hastalarda da lokal anestezi ile yapılabilir hale geldi. Hasta ile konuşa konuşa yapılan ameliyatlar özellikle ileri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi rahatsızlıkları olan ve ameliyat şansı olmayan akciğer hastalarına umut oluyor. Konu ile ilgili ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Uyanık hastalarda ameliyatlar çok eskiye dayanır aslında. Bunun nedeni de güvenilir genel anestezinin çok geç gelişmiş olmasıdır. Bu hastaların ameliyat esnasında bilinci açık tutulmakta ve kooperasyon sağlanmaktadır. Solunum cihazına bağlı olmadan solunumu kendiliğinden yapabilir durumdalar ve bölgesel olarak anestezi uygulanır. Bu yöntem günümüzde riskli hastalarda avantaj sağlıyor. İleri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi ciddi rahatsızlıkları olan ve genel anestezi uygulanması sakıncalı olan hastalara ameliyatlar lokal anestezi altında uygulanabiliyor. Bu da akciğer ve kalp rahatsızlıklarına bağlı olumsuzlukların ya da hayati risklerin ortadan kaldırılması imkanını sağlıyor. Hem açık hem kapalı olarak yapılabiliyor.” dedi.

Pek çok akciğer rahatsızlığında uyanık ameliyatların uygulanabildiğine değinen Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Bu ameliyatlar akciğer söndürmeye bağlı komplikasyonlardan korunmak, cerrahiden sonraki toparlanma sürecini kısaltmak ve komplikasyonları azaltmak için popüler hale geldi. Akciğer sıvısını boşaltmak, akciğer zarından (plevra) örnek almak, mediasten dediğimiz alanda kalbin önünde veya vertebranın kenarlarındaki bazı uygun lezyonlara müdahale etmek gibi girişimle yapılabiliyor. Öte yandan kansere bağlı gelişen plevral efüzyonların tedavisinde kullanılan zar yapıştırma işlemi de (plöredez) lokal anestezi ile yapılabiliyor. 3 santimden küçük akciğer kitleleri de rezeksiyon yaparak ve kanser cerrahisinin tüm kurallarını uygulayarak lokal anestezi ile yapılabilen göğüs cerrahisi girişimlerine eklendi.” şeklinde konuştu.

HASTA UYUMU ÇOK ÖNEMLİ

Hasta uyumunun bu tarz ameliyatlarda önemli olduğuna dikkat çeken Demirhan,” Hastanın uyumu bizim işlem süremizi hem kısaltır hem başarısını arttırır. Dolayısı ile hastanın psikolojik sorunu olmaması lazım. Hastanın işlem süresine bağlı komplikasyonları da az oluyor. Hastanede kalış süresi daha az oluyor. Ayrıca ameliyat olacak göğüs kafesinde ciddi yapışıklıklar olmamalı ve daha önce o göğüs kafesinden operasyon olmamış olması gerekir.’’ ifadelerini kullandı.