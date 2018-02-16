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Göğüs duvarı yaralanmalari nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Op. Dr. Erkan Yıldırım Op. Dr. Erkan Yıldırım
SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 17:38 | Son Güncelleme

Gögüs duvarı yaralanması gögüs kafesinin kazara ve kasti delici alet veya cisim ile yaralanmasidir. Künt yaralanmalar, ezilme, kiriklar olusmasidir.

Göğüs duvarı yaralanmalari nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hangi durumlarda gögüs duvarı yaralanması meydana gelir?

Cevap:
-- Delici kesici alet yaralanmalari
-- Kazalar, ezilmeler, darp

Sikayetler ve bulgular nelerdir?

Cevap:
-- Nefes almakta zorluk
-- Gögüs kafesinin normal solunum hareketlerini yapamamasi
-- Kaburga kiriklari, gögüs agrisi
-- Kan tükürme
-- Siyriklar, ezilmeler
-- Yelken gögüs
-- Bazen disaridan yaralanma görünmese de içte ciddi yaralanma olabilir.

Gögüs yaralanmalainda tedavide neler yapilir?

Cevap:
-- Gögüse batan yabanci cisim kaza yerinde çikarilmaya çalisilmaz
-- Gögüs kafesinde derine giden delikler, yaralanmalarin üstü hava geçirmez örtü, torba vs ile hemen kapatilmalidir
-- Hasta yaralanan taraf üzerine yatirilmalidir
-- Hastaya %100 Oksijen hemen baslanmaladir
-- Hastanin boynu ve sirti asla oynatilmamalidir
-- Bazen CPR gerekebilir (kalp canlandirilmasi; *her 2 güçlü Kalp Masajinin ardindan 30 suni solunum yaptirilmaldir), uyanik olunmali, hastanin bilinci, kalp atimlari ve solunumu yakin takip edilmelidir.

ÇOK ÖNEMLI ----

"BÜTÜN BU ISLEMLERIN YANINDA HIZLA SAGLIK EKIPLERI AMBULANS KAZA YERINE ÇAGRILMALI VE HASTA UZMAN EKIPLERE TESLIM EDILMELIDIR VE TIBBI VE/veya CERRAHI MÜDAHALE UZMAN HEKIMLER TARAFINDAN ZAMAN KAYBEDILMEDEN YAPILMALIDIR"!

Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)

Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi

info@goguscerrahisi.com.tr

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Göğüs duvarı göğüs kafesi Kırık

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