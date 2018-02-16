Göğüs duvarı yaralanmalari nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hangi durumlarda gögüs duvarı yaralanması meydana gelir?
Cevap:
-- Delici kesici alet yaralanmalari
-- Kazalar, ezilmeler, darp
Sikayetler ve bulgular nelerdir?
Cevap:
-- Nefes almakta zorluk
-- Gögüs kafesinin normal solunum hareketlerini yapamamasi
-- Kaburga kiriklari, gögüs agrisi
-- Kan tükürme
-- Siyriklar, ezilmeler
-- Yelken gögüs
-- Bazen disaridan yaralanma görünmese de içte ciddi yaralanma olabilir.
Gögüs yaralanmalainda tedavide neler yapilir?
Cevap:
-- Gögüse batan yabanci cisim kaza yerinde çikarilmaya çalisilmaz
-- Gögüs kafesinde derine giden delikler, yaralanmalarin üstü hava geçirmez örtü, torba vs ile hemen kapatilmalidir
-- Hasta yaralanan taraf üzerine yatirilmalidir
-- Hastaya %100 Oksijen hemen baslanmaladir
-- Hastanin boynu ve sirti asla oynatilmamalidir
-- Bazen CPR gerekebilir (kalp canlandirilmasi; *her 2 güçlü Kalp Masajinin ardindan 30 suni solunum yaptirilmaldir), uyanik olunmali, hastanin bilinci, kalp atimlari ve solunumu yakin takip edilmelidir.
ÇOK ÖNEMLI ----
"BÜTÜN BU ISLEMLERIN YANINDA HIZLA SAGLIK EKIPLERI AMBULANS KAZA YERINE ÇAGRILMALI VE HASTA UZMAN EKIPLERE TESLIM EDILMELIDIR VE TIBBI VE/veya CERRAHI MÜDAHALE UZMAN HEKIMLER TARAFINDAN ZAMAN KAYBEDILMEDEN YAPILMALIDIR"!
Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)
Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi
info@goguscerrahisi.com.tr
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