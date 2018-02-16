Göğüs duvarı yaralanmalari nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hangi durumlarda gögüs duvarı yaralanması meydana gelir?



Cevap:

-- Delici kesici alet yaralanmalari

-- Kazalar, ezilmeler, darp

Sikayetler ve bulgular nelerdir?



Cevap:

-- Nefes almakta zorluk

-- Gögüs kafesinin normal solunum hareketlerini yapamamasi

-- Kaburga kiriklari, gögüs agrisi

-- Kan tükürme

-- Siyriklar, ezilmeler

-- Yelken gögüs

-- Bazen disaridan yaralanma görünmese de içte ciddi yaralanma olabilir.

Gögüs yaralanmalainda tedavide neler yapilir?



Cevap:

-- Gögüse batan yabanci cisim kaza yerinde çikarilmaya çalisilmaz

-- Gögüs kafesinde derine giden delikler, yaralanmalarin üstü hava geçirmez örtü, torba vs ile hemen kapatilmalidir

-- Hasta yaralanan taraf üzerine yatirilmalidir

-- Hastaya %100 Oksijen hemen baslanmaladir

-- Hastanin boynu ve sirti asla oynatilmamalidir

-- Bazen CPR gerekebilir (kalp canlandirilmasi; *her 2 güçlü Kalp Masajinin ardindan 30 suni solunum yaptirilmaldir), uyanik olunmali, hastanin bilinci, kalp atimlari ve solunumu yakin takip edilmelidir.

ÇOK ÖNEMLI ----

"BÜTÜN BU ISLEMLERIN YANINDA HIZLA SAGLIK EKIPLERI AMBULANS KAZA YERINE ÇAGRILMALI VE HASTA UZMAN EKIPLERE TESLIM EDILMELIDIR VE TIBBI VE/veya CERRAHI MÜDAHALE UZMAN HEKIMLER TARAFINDAN ZAMAN KAYBEDILMEDEN YAPILMALIDIR"!

Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)



Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi



info@goguscerrahisi.com.tr

