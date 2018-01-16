Göğüs estetiği mi yaptırmak istiyorsunuz?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk göğüs estediği hakkında bilgiler verdi.

“Hastalara sağlıklı olmalarını, sigara içmemelerini, göğüs estetiğine başvurmadan önce ideal kilolarına yakın olmalarını öneririz. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, çocuk sahibi olduktan ve emzirme sürecini tamamladıktan sonra estetik cerrahiye başvurmanızı dilerim. Çünkü gebelik ve emzirme dönemi göğüslerinizde yeniden değişikliğe nede olacaktır. Meme büyütme estetiğinin göğüslerin süt üretmesine engel olmaz. Eğer çok küçük göğüslere sahip, psikolojik anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız göğüs büyütme için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.”

DOĞRU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

“Kadınlar genellik ile meme büyütme estetiğini en çok kendi özgüvenlerini yükseltmek için yaptırıyor. Hastalar göğüslerinin doğal görünmesini istiyor. Sadece vücutlarının daha orantılı olmasını, kıyafetlerin üzerlerine daha iyi oturmasını istiyor. Eşini memnun etmek ve daha çekici bir görünüme sahip olmak isteyenler de meme büyütme estetiği isteyebiliyor.”