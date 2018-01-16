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Göğüs estetiği mi yaptırmak istiyorsunuz?

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 16:05 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Gebelik, doğum, kilo değişimleri, yerçekimi ve genetik gibi faktörlerin hepsi zamanla göğüs dokusunun deforme olmasına neden olur. Göğüslerindeki şekil bozukluklarından rahatsız olan kadınlar ise çareyi estetik cerrahide buluyor. Eğer siz de göğüslerinizin şeklinde kalıcı bir düzeltme istiyorsanız, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk estetik cerrahiye başvurmadan önce göz önünde bulundurmanız gerekenleri anlattı.

Göğüs estetiği mi yaptırmak istiyorsunuz?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk göğüs estediği hakkında bilgiler verdi.

“Hastalara sağlıklı olmalarını, sigara içmemelerini, göğüs estetiğine başvurmadan önce ideal kilolarına yakın olmalarını öneririz. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, çocuk sahibi olduktan ve emzirme sürecini tamamladıktan sonra estetik cerrahiye başvurmanızı dilerim. Çünkü gebelik ve emzirme dönemi göğüslerinizde yeniden değişikliğe nede olacaktır. Meme büyütme estetiğinin göğüslerin süt üretmesine engel olmaz. Eğer çok küçük göğüslere sahip, psikolojik anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız göğüs büyütme için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.”

DOĞRU SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

“Kadınlar genellik ile meme büyütme estetiğini en çok kendi özgüvenlerini yükseltmek için yaptırıyor. Hastalar göğüslerinin doğal görünmesini istiyor. Sadece vücutlarının daha orantılı olmasını, kıyafetlerin üzerlerine daha iyi oturmasını istiyor. Eşini memnun etmek ve daha çekici bir görünüme sahip olmak isteyenler de meme büyütme estetiği isteyebiliyor.”

GERÇEKÇİ BEKLENTİLERİNİZİN OLMASI ÖNEMLİ

“Meme estetiğinde boyutu vücudunuzun geneliyle orantılı olmalı. Meme büyütme estetiğinde belirgin bir dikiş izi olmazken, meme küçültme ya da dikleştirme estetiklerinde zamanla belli belirsiz bir hal alacak olan dikiş izi kalabilir. Beklentileri daha doğru bir noktaya çekmek için günümüzde 3D tasarım tekniklerinden faydalanılır. Hasta operasyondan önce ideal göğüs şekline 3 boyutlu görüntüleri üzerinden karar verebilir. Böylece operasyon sonrası memnuniyetin artması sağlanabilir.”

OPERASYON HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK ÖNEMLİ

“Meme estetiği genel anestezi altında yapılan ve göğüslere implant yerleştirilen bir estetik cerrahi prosedürüdür. Ortalama 1-1,5 saat içinde tamamlanır. Genellikle hasta aynı gün evine gider. 1-2 hafta içinde göğüsler tam olarak iyileşme sağlar. Göğüs şekli hemen ortaya çıkar. Meme estetiği görünümün dışında hem fiziksel hem de özgüvenin artmasına yardımcı olur. Meme estetiği olmak isteyenlerin estetik cerraha başvurarak daha fazla bilgi almaları tavsiye edilir.”

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kilo gebelik doğum göğüs genetik Op. Dr. Güncel Öztürk

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