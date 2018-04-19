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Göğüs estetiği öncesinde sonucu görmek mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Göğüs estetiğinin birçok kadın tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op.

Göğüs estetiği öncesinde sonucu görmek mümkün

Göğüs estetiğinin birçok kadın tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, “Kadın vücudunun en belirgin ögelerinden olan göğüsler gelişim problemleri, travma, sık sık kilo alıp verme, emzirme ve doğum gibi sebeplerden deforme olabilmektedir. Merkezimizde kullanılan vücut simülasyonu sayesinde hastalarımıza ameliyat sonrasında nasıl göğüslere sahip olacaklarını gösterebiliyoruz” dedi.
Hastanın doktoruna beklentilerini aktarmasının ameliyatın sonucunu etkileyen en önemli faktör olduğunu söyleyen Özel ENTO KBB Cerrahi Merkezi’nden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, "Kişi vücut hatlarıyla orantısız beklentiler içindeyse hekimin istenmeyen sonuçlarla ilgili hastayı uyarması ve ikna etmesi gerekir. Birçok kadın göğüs estetiği sonrası nasıl görüneceğini tahmin etmekte zorlanır. Merkezimizde ameliyat öncesi simülasyon sistemi sayesinde operasyon sonucunu yaklaşık bir biçimde hastaya gösteriyoruz. Simülasyon üzerinde yeni göğüs ölçülerini belirleyip şekillendirebiliyoruz. Böylece hasta sürprizle karşılaşmıyor" ifadelerini kullandı.

"Özgüven eksikliğine sebep oluyor"
Küçük ve biçimsiz göğüslerin özgüven eksikliğine sebep olduğunu dile getiren Dr. Tuna, göğüslerinden memnun olmayan kadının ilişkilerinde sorun yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Vücudumuzun hangi bölümünde olursa olsun şekil bozuklukları bir süre sonra takıntı haline gelebilir. Kişi beğenmediği bölgeleri saklamaya çalıştıkça kendini ifade etme ve iletişim kurma sıkıntısı, sosyal hayatta dışlanma korkusu gibi çeşitli psikolojik problemlerle karşılaşabilir. Bu durum estetik operasyonla ortadan kaldırılabilir."

Göğüs estetiği öncesinde sonucu görmek mümkün

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